ماراثون 2024..27 مسلسلاً تتنافس فى رمضان (2-3)

« خالد نور وولده نور خالد »

ثنائية درامية كوميدية تجمع النجمين شيكو وكريم محمود عبدالعزيز تدور أحداثها فى 15 حلقة، حول الخلافات الزوجية فى إطار كوميدى من إنتاج أمير شوقى، وإخراج محمد أمين والذى سيكون أول عمل درامى له، وتاليف كريم كمز، وبدأ صناعة التصوير منذ أيام قليلة.

«نعمة الأفوكاتو».. مى عمر محامية

تخوض الفنانة مى عمر البطولة المطلقة الثانية لها بعد مسلسل لؤلؤ، وتدور قصة المسلسل حول محامية تدعى “نعمة أبوعلب” تمر بعدة أحداث مختلفة خلال السياق الدرامى، حول جريمة قتل، تتوالى فيها الدفاع المحامية التى تمر بأحداث مثيرة تدخل بسببها صراعا مع طليقها الذى يجسد دوره أحمد زاهر، المسلسل بطولة مى عمر وأحمد زاهر وأروى جوجة وكمال أبورية وسلوى عثمان وسامى مغاورى، من إخراج محمد سامى، وتأليف محمد سامى ومعاب طارق وتدور احداثه فى 15 حلقة.

« ألف ليلة وليلة ».. دراما تاريخية

انتهى فريق عمل مسلسل «ألف ليلة وليلة» من تصوير معظم أحداث المسلسل، والذى تدور أحداثه حول قصة عائلة “شهرزاد” و”شهريار” بمعالجة وسرد مختلفين عما تم تناوله درامياً من قبل، كاشفاً عن أصل الحكاية والعقدة التى يعانى منها “شهريار”، وكان تأجل عرضه من شهر رمضان الماضى بسبب ضخامة إنتاجه وحاجته لفترة طويلة من التحضير فيما يخص الديكورات، والملابس، والإكسسوارات الخاصة بالمراحل الزمنية المختلفة التى تدور بها الأحداث الدرامية، إضافة إلى الحاجة لمعاينة واستعداد مواقع التصوير داخل مصر وخارجها، لذا تأجل عرضه ضمن ماراثون دراما رمضان 2024.

يشارك فى بطولته ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس وشيرى عادل ومايات السيد ووفاء عامر والنجم عبدالعزيز مخيون، من إخراج إسلام خيرى وتاليف أنور عبدالمغيث.

« الحشاشين ».. عبدالرحيم كمال يغوص فى التاريخ

ضمن الأعمال التى ينتظرها الجمهور مسلسل « الحشاشين»، الذى تدور الأحداث حول حياة وصراعات وتحديات زعيم الحشاشين “حسن الصباح”، الذى ينضم إلى المذهب الإسماعيلى فى عُمر الـ 17 عاماً، ثم يسافر إلى مصر ويظل بها 3 سنوات، ويتنقل بين القاهرة والإسكندرية.

إلى أن يحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش “بدر الدين”، الذى يقوم بسجنه ثم طرده على ظهر سفينة كانت فى طريقها إلى شمال إفريقيا، تغرق وينجو منها “الصباح”، ويسافر إلى أصفهان فى إيران، ثم يختار لنفسه مكاناً حصيناً حتى يكون بعيدا عن أعين أعدائه، والعيش فى قلعة يطلق عليها “قلعة الموت”، حيث ترتفع عن سطح الأرض بنحو 6000 قدم، والطريق إليها منحدر وصعب الوصول له.

انتهى المخرج بيتر ميمى من تصوير مشاهد كثيرة داخل مصر وخارجها كدولة كازاخستان من المسلسل الذى يعد الأضخم إنتاجياً فى شهر رمضان 2024. ومن المقرر سفر فريق عمل مسلسل “الحشاشين” إلى أوروبا وتحديداً لجزيرة مالطة خلال أيام لتصوير بعض المشاهد الخارجية للمسلسل.

المسلسل بطولة كريم عبدالعزيز وفتحية عبدالوهاب وميرنا نور الدين وأحمد عيد ونور ايهاب اخراج بيتر ميمى وتاليف عبدالرحيم كمال.

« كامل العدد2».. كوميديا الموقف

يستكمل فريق عمل مسلسل « كامل العدد2» الجزء الثانى من الدراما الاجتماعية التى تناولت حياة أسرة “أحمد” طبيب التجميل و”ليلى” صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، اللذين وقعا فى غرام بعضهما فى الجزء الأول، والذى عُرض ضمن دراما رمضان العام الماضى، ولكن ظروفهما العائلية وقفت عائقاً فى البداية أمام علاقتهما وشكلت المزيد من التحديات المتتالية.

الجزء الثانى بطولة نفس النجوم دينا الشربينى وشريف سلامة وجيهان الشماشرجى والنجمة اسعاد يونس، اخراج خالد الحلفاوى وتاليف يسر طاهر ورنا أبوالريش، وتدور أحداثه فى 15 حلقة.

«صيد العقارب ».. عودة سيمون

تعود النجمة سيمون للدراما التليفزيونية بمسلسل «صيد العقارب» الذى تشارك فيه النجمة غادة عبدالرازق، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى تراجيدى، ويشارك فى بطولته كل من ماجد المصرى ومنال سلامة وأحمد ماهر ورياض الخولى وسيمون ومحمد علاء جاميكا وقام بتأليفه الكاتب باهر دويدار، ويخرجه أحمد حسن، وجار التعاقد مع باقى فريق العمل.