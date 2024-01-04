قافلة طبية بسعود تقدم الخدمة لأكثر من ٢٣٠٠ مريض بالشرقية

ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، قافلة طبية علاجية شاملة بمركز شباب سعود، بمركز ومدينة الحسينية، بمحافظة الشرقية، وذلك بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي، ضمن حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"، والتي أستمرت لمدة يومان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

جاء ذلك في إطار فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

تضمنت القافلة عدد ٦ عيادات تخصصية وهم: "الباطنة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم أسرة، الرمد"، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ٢٣٤٢ مريض من أهالي المدينة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٣٢ حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.