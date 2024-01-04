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الخميس 04 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

وزيرة الهجرة تؤكد تذليل العقبات للعديد من المستثمرين المصريين في الخارج

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن الوزارة نجحت في تذليل العقبات للعديد من المستثمرين المصريين في الخارج ممن واجهوا تحديات في الدخول للأسواق المصرية.

وزيرة الهجرة تشيد بوطنية المستثمرين المصريين بالخارج وحرصهم على ضخ استثمارات بمصر

 تحفيز المستثمرين المصريين بالخارج

 

وأضافت وزيرة الهجرة، أنه يتم العمل على تحفيز المستثمرين المصريين بالخارج على الاستثمار في مصر، من خلال الاجتماعات المباشرة والافتراضية معهم للترويج للفرص الاستثمارية وشركة المصريين بالخارج للاستثماري، بما في ذلك الاجتماع الدوري للمستثمرين مع كبار المسئولين عن الاقتصاد والتجارة والاستثمار في مصر للحديث عن أبرز الفرص والمجالات والمحفزات التي تشجع على الاستثمار، حيث تم ترتيب اجتماعات للمستثمرين مع رئيس العيئة العامة للاستثمار، ممثلي البنك المركزي، وزير قطاع الأعمال، رئيس عيئة الرقابة المالية والأمين العام للصندوق السيأدى وغيرهم.

 

التواصل مع المصريين بالخارج 

 

وأكدت وزيرة الهجرة، أن التواصل مع المصريين بالخارج يأتي على رأس أولويات استراتيجية عمل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومن ضمن آليات هذا التواصل قيام السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجولات خارجية للقاء الجاليات المصرية مباشرة، فضلًا عن عقد لقاءات افتراضية عبر "الفيديوكونفرانس" للقاء الجاليات المصرية حول العالم، وعقد مؤتمرات على أرض وطنهم الأم للقائهم مباشرة بحضور الوزارء والمسئولين المعنيين بتوفير خدمات للمصرين بالخارج.

 

 الأزمات العالمية والصراعات المسلحة

 

 وقد شهد العام الماضي المزيد من الأزمات العالمية والصراعات المسلحة والكوارث من صنع الإنسان بالإضافة إلي  الأزمات الطبيعية الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ والمؤدية إلى المزيد من الزلازل والأعاصير، ما أدى إلى تدخل وزارة الهجرة حرصا منها علي حياة أبناء الوطن في الخارج من المقيمين في دول تعاني من تلك الظواهر، تأكيدا على قوة الدولة وحرصها على أبنائها وحياتهم.

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