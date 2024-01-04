وزيرة الهجرة تؤكد تذليل العقبات للعديد من المستثمرين المصريين في الخارج

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن الوزارة نجحت في تذليل العقبات للعديد من المستثمرين المصريين في الخارج ممن واجهوا تحديات في الدخول للأسواق المصرية.

تحفيز المستثمرين المصريين بالخارج

وأضافت وزيرة الهجرة، أنه يتم العمل على تحفيز المستثمرين المصريين بالخارج على الاستثمار في مصر، من خلال الاجتماعات المباشرة والافتراضية معهم للترويج للفرص الاستثمارية وشركة المصريين بالخارج للاستثماري، بما في ذلك الاجتماع الدوري للمستثمرين مع كبار المسئولين عن الاقتصاد والتجارة والاستثمار في مصر للحديث عن أبرز الفرص والمجالات والمحفزات التي تشجع على الاستثمار، حيث تم ترتيب اجتماعات للمستثمرين مع رئيس العيئة العامة للاستثمار، ممثلي البنك المركزي، وزير قطاع الأعمال، رئيس عيئة الرقابة المالية والأمين العام للصندوق السيأدى وغيرهم.

التواصل مع المصريين بالخارج

وأكدت وزيرة الهجرة، أن التواصل مع المصريين بالخارج يأتي على رأس أولويات استراتيجية عمل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومن ضمن آليات هذا التواصل قيام السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجولات خارجية للقاء الجاليات المصرية مباشرة، فضلًا عن عقد لقاءات افتراضية عبر "الفيديوكونفرانس" للقاء الجاليات المصرية حول العالم، وعقد مؤتمرات على أرض وطنهم الأم للقائهم مباشرة بحضور الوزارء والمسئولين المعنيين بتوفير خدمات للمصرين بالخارج.

الأزمات العالمية والصراعات المسلحة

وقد شهد العام الماضي المزيد من الأزمات العالمية والصراعات المسلحة والكوارث من صنع الإنسان بالإضافة إلي الأزمات الطبيعية الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ والمؤدية إلى المزيد من الزلازل والأعاصير، ما أدى إلى تدخل وزارة الهجرة حرصا منها علي حياة أبناء الوطن في الخارج من المقيمين في دول تعاني من تلك الظواهر، تأكيدا على قوة الدولة وحرصها على أبنائها وحياتهم.