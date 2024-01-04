توافر إحتياجات المواطنين بمعرض السلع الأساسية المخفضة بكفر الشيخ

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، الخميس ، موقف توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بمعرض السلع الأساسية المخفضة بشارع الجيش أمام بوابة جامعة كفرالشيخ، بالمنطقة اللوجستية، للعمل يومياً من الساعة 11 صباحاً وحتى 8 مساءً، في إطار التشغيل التجريبى للمعرض.

وأكد نورالدين، تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، مشيداً بقرار رئيس الوزراء لما له مردود إيجابى على المواطن البسيط، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، مما يؤكد وقوف القيادة السياسية الى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.

قال محافظ كفرالشيخ، أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 ل 25 % وهى سلع " السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة الى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض .

وأضاف المحافظ ، أنه يتابع بشكل مكثف الحملات اليومية التى تقوم بها الوحدات المحلية، والتموين، والصحة، والطب البيطرى، لإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية، بالمحال التجارية والأسواق، ومنافذ البيع، ومتابعة التخفيضات التى تقدمها معارض " معاً ضد الغلاء " والتى تم افتتاحها بالمدن، لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة أى ممارسات إحتكارية أو زيادات في الأسعار، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .