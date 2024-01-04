من هو الشيخ محمد صباح السالم الصباح بعد تنصيبه رئيسا للحكومة الكويتية ؟

بعدما صدر قرار أميري بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، في أول قرار يصدره الأمير الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي تولى منصبه، في ديسمبر الماضي.

نستعرض لكم نبذة سريعة عن الشيخ محمد صباح السالم الصباح :

ولد عام 1955 وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية (كليرمونت) في كاليفورنيا والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة (هارفارد) بالولايات المتحدة الأمريكية.

شغل العديد من الوظائف منها معيد عضو بعثة في قسم الاقتصاد بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الكويت بين عامي 1979 و1985 ثم عين أستاذا في القسم عام 1985.

انتدب إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية من عام 1987 إلى عام 1988.

عين سفيرا للكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993 واستمر في ذلك المنصب إلى أن عين وزيرا للدولة للشؤون الخارجية في 14 فبراير 2001.

في 14 يوليو 2003 عين وزيرا للخارجية ووزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة.

في 9 فبراير 2006 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية وأعيد تكليفه بنفس المناصب في يوليو 2006 وفي مارس 2007 وفي التعديل الوزاري الذي جرى في أكتوبر 2007 وفي مايو 2008.

في 12 يناير 2009 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزيرا للنفط بالوكالة.

عين في 29 مايو 2009 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.

عين في 8 مايو 2011 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية واستمر في المنصب إلى أكتوبر 2011.