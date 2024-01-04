«صروح» تخطط لإطلاق مشروع جديد خلال 2024

ارتأت شركة صروح للتشييد والبناء نجاحها فى تحقيق نتائج أعمال مرضية خلال 2023، وهو الأمر الذى يعزز توجهاتها التوسعية خلال العام الجديد 2024 حيث تستهدف الشركة إطلاق مشروع جديد خلال 2024.

وبهذا الخصوص قال المهندس ولاء علمى، رئيس مجلس إدارة شركة صروح للتشييد والبناء، إنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ إلا أن التزام الشركة بخطتها لعام 2023 والحرص على التنفيذ والتسليم بأعلى معايير الجودة؛ حقق للشركة أكثر من 150% من المستهدف البيعى.

وأشار إلى أن الشركة بدأت بنهاية 2023 تسليم وحدات العملاء بمشروع «انترادا» فى العاصمة الإدارية الجديدة، الذى يعد مشروعاً سكنياً متكاملاً يقع فى منطقة R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة، كأول مشروعات الشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة ويتم تنفيذه بأعلى معايير الجودة.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة (Construction HILLS)، وذلك لتنفيذ المرحلة الأولى من الأعمال الإنشائية بمشروع «إنترادا أفينيو» بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 650 مليون جنيه، وهو عبارة عن مول تجارى إدارى طبى يقع فى أكثر الأماكن تميزًا بالحى السكنى السابعR7 فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد على التزام الشركة بتنفيذ المشروعات القائمة بمعدلات جودة مرتفعة وفى المواعيد المحددة وذلك توازيا مع الانطلاق بخطة طموحة للعام الجديد قائمة على التوسع وزيادة المبيعات، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمى الداخلى والتطوير المؤسسى للشركة.

وكشف عن خطة الشركة لإطلاق مشروع جديد خلال 2024، والذى يجرى حاليًا وضع التفاصيل النهائية له تمهيدًا لإطلاقه بحيث يكون مشروعًا مميزًا فى كافة تفاصيله، كما سيقدم منتجًا عقاريًا مختلفًا يتناسب مع حزمة المشروعات المميزة التى تنفذها الشركة، حيث يأتى هذا المشروع ضمن خطة عمل توسعية طموحة تنفذها الشركة خلال الفترة المقبلة.

ونوه إلى أن الشركة لديها خطة بيعية طموحة قائمة على التوسعين المحلى والخارجى فى تسويق مشروعاتها، وهو ما يحقق التنوع فى محفظة العملاء، كما يتناسب مع خطة الدولة للتوسع فى تصدير العقار، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف طرح خدمات وحلول رقمية جديدة للعملاء تتناسب مع التطور التكنولوجى فى كافة المجالات.

وتابع أن صروح للتشييد والبناء مستمرة فى متابعة ورصد التطورات السوقية المحلية والعالمية وتحليل تأثيرها على السوق العقارى، مع التعامل بمرونة وسرعة فى مواجهة أى تغيرات، حيث وضعت الشركة خططًا بديلة بأعلى معايير الأداء الاقتصادى لحماية استثماراتها ومصالح عملائها فى حالة وجود تغيرات اقتصادية أو سوقية طارئة.