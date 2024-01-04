مدير عام تعليم أبوتشت يتابع سير الامتحانات بمدرستي المحطة الابتدائية وابوتشت

تابع المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الخميس 4 يناير الجاري يرافقه عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024/2023 للصفين الرابع والخامس الابتدائي بمدرستي المحطة الابتدائية ومدرسة ابوتشت الإبتدائية المشتركة.

قال مدير عام الإدارة ان تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي البالغ عددهم 5682 تلميذا وتلميذة ادوا امتحاناتهم اليوم في مادتي الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات دون ورود اي مشاكل او شكاوي داخل اللجان.

شدد مدير عام الإدارة علي ضرورة تنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لاعمال الامتحانات وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة للتلاميذ والمعلمين داخل اللجان وسرعة الإنتهاء من أعمال تصحيح المواد مشيرا الي توفير المناخ المناسب للتلاميذ أثناء أداء الامتحان واتخاذ كافة اجراءات الأمن والسلامة ومحاربة كافة طرق الغش لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ.

وأوضح المدير العام ان الإدارة التعليمية بابوتشت أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال التلاميذ والطلاب لاداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف النقل للعام الدراسي للعام 2024/2023.

وأضاف قاصد انه تم تشكيل غرفة عمليات فرعية داخل ديوان عام الإدارة متصلة بغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بقنا لمتابعة سير الامتحانات وتذليل اي صعوبات او مشكلات تواجه سير العملية الامتحانية، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.