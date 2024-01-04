الهدوء يسود لجان النقل الثانوي بمعاهد الشرقية الأزهرية

تفقّد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الخميس، سير امتحانات النقل الثانوي للفصل الدراسي الأول، بعدد من لجان شرق الزقازيق التعليمية.

واطمأن الجنيدي على مدى انتظام سير الامتحانات، ومطابقة الأسئلة للمناهج المقررة وملائمتها للوقت المخصص للإجابة، مشددا على أهمية تحري الدقة في أعمال التصحيح والرصد وإعتبار مصلحة الطلاب في المقام الأول، مع التأكيد على توفير المناخ الملائم للطلاب، لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي الأدبي والعلمي، امتحان اليوم الخميس، في مادتي الأدب والنصوص والمطالعة، والتربية الفنية، بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي للقسم الأدبي الامتحان في مادتي التفسير، واللغة الأجنبية الثانية، وطلاب القسم العلمي في مادتي التفسير، والكمياء.

وذكر رئيس أزهر الشرقية، بأنه لم تسجل غرف المتابعة الفرعية والرئسية أي شكوى، بخصوص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لزمن الإجابة أو خروجها عن المناهج المقررة.