خروج «الدولارات المجمدة» يربك سوق الصرف

يشهد سوق الصرف تحولات عديدة خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن تكون هناك مفاجآت مع بداية العام الجديد، فقد شهدت تجارة العملة فى السوق السوداء، رواجا قويا، مع كل مرة يتم تحرير سعر الصرف فى مصر، وانتشرت فى الأيام القليلة الماضية الكثير من الدولارات المجمدة، والتى خرجت بعد فترة طويلة من تخزينها ترقبا لتطورات الأوضاع، ومن المتوقع أن تكون ضربة قوية للسوق السوداء بحسب خبراء الاقتصاد، حيث إنه لا أحد يستطيع التفرقة بين الدولار العادى والدولار المجمد، نظرا لكونهما ليس بهما أى تزوير، ولكن الفرق بينهما يتم معرفته من خلال «السيريال نامبر» المحدد من قبل البنك الفيدرالى للكشف عن الدولارات المجمدة.

وتعتبر الدولارات المجمدة عملة صحيحة، وهو دولار غير مزور، صادر عن الحكومة الأمريكية والبنك الفيدرالى الأمريكى، كمثل أى دولار أمريكى آخر له سيريال نامبر ورموز ووسائل الحماية ذاتها، لكن تم تجميده من قبل الحكومة الأمريكية ممثلة فى البنك الفيدرالى، بمعنى أنه يمكن تداوله فقط بين المواطنين لكونها مهربة ومنهوبة من دول أخرى، لكن لا يمكن تداوله أو استخدامه فى المعاملات الخارجية أو داخل البنوك المحلية والدولية.

وقام «مجلس الاحتياطى الفيدرالي» بتجميد كافة أرصدة النقد المنهوبة منذ اندلاع حرب الخليج الأولى فى تسعينات القرن الماضى، بحيث لا يمكن صرفها أو التعامل بها داخل القطاعات المصرفية المختلفة، بناء على توجيهات واتفاقات عالمية مع البنوك المركزية الأخرى.

وقال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، إن الدولارات المجمدة ليست حديثة اليوم، ولكنه منتشر منذ سنوات عدة، ولكن الظهور فى الوقت الحالى نتيجة لارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء بشكل مغالى فيه، مما دفع تجار الدولارات المجمدة للظهور وأخذ قطعة من تورتة السوق السواء.

وأوضح أن الدولارات المجمدة ظهرت حينما قام الفيدرالى الأمريكى بتجميد دولارات فى دولة ما، وتلك الدولة يكون بها مواطنون لديهم دولارات بينهم وبين بعضهم ولا يعلمون أن تلك الدولارات غير مفعلة فى البنوك، وعند علمهم يتم نقل هذه الدولارات من دولة إلى دولة أخرى بطرق غير مشروعة، وعندما يتم بيعها ويدخل من قام بشرائها البنوك أو من خلال تعاملات رسمية يتم اكتشافها أنها دولارات مجمدة، رغم أن الدولارات سليمة وغير مزيفة، ولكن الأرقام سيريال نامبر معطلة ولا يعلمها سوى البنوك والأجهزة المعنية.

وأوضح أن هناك الكثير ممن قاموا بشراء الدولارات المجمدة صامتين، دون رفع شكوى أو قضية أمام المحاكم على الأشخاص الذين باعوا لهم الدولارات المجمدة خوفا من أن يتم اتهامهم بتجارة العملة مما يدفعه للصمت، ولكنه يتم الحديث بين المواطنين وبعضهما عن الدولارات المجمدة.

وأوضح أن تأثير الدولارات المجمدة على السوق السوداء، سوف يكون تأثيرا بشكل سلبى، موضحا أن الكثير من المواطنين سيكون لديهم تخوف من شراء الدولار من السوق السوداء، خوفا من شراء الدولارات المجمدة، بعدما شهدت السوق السوداء تغولا وتوحشا، حيث إن السوق السوداء يتم تداول مبالغ خرافية بها من الدولارات.

وطالب الخبير الاقتصادى المواطنين بضرورة إذا كان ما لديهم دولارات أن يسارعوا بوضع هذه الدولارات فى البنوك فى ظل أن البنوك لا تسأل عن مصدر الدولار، وذلك لحماية أنفسهم، أولها أن يحمى نفسه من كونه يحمل دولارات مجمدة، الأمر الثانى أن يتم صرف أرباح من تلك الوديعة، ثالثا أن تحافظ على الدولار من السرقة أو غيرها، وبخلاف ذلك تساعد على استقرار الدولة وسعر الصرف للجنية المصرى.

وأوضح أنه من المتوقع أن يتم تحريك سعر الصرف فى بداية العام وليس معلوما مقداره بالتحديد ممكن أن يكون 10% أو أكثر من ذلك، موضحا أن كل هذا يتوقف على الروشتة المتكاملة لعملية الإصلاح الاقتصادى، لافتا أن الدولة سوف تقوم بحزمة طروحات وسوف يتوقف الأمر على ما سوف تستطيع الدولة توفير الدولارات من تلك الطروحات، كما أن الدولة من المتوقع أن تحصل على قرض من صندوق النقد الدولى بستة مليارات دولار قد تحصل على دعم من الأسواق العالمية بعشرة مليارات دولار، وفى هذه الحالة سوف تكون جمعت حوالى 30 أو 25 مليار دولار وهنا نسبة التخفيض ستكون ضئيلة.