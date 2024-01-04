الخميس 04 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

هشام حطب يطالب القضاء بعودة مجلس إدارة الفروسية

المهندس هشام حطب
المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية

تقدم المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية السابق، بدعوى قضائية مستعجلة أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، طالبًا بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1730 لسنة 2023، بوقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية.

كما طالب حطب بوقف المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد، مع تنفيذ الحكم بمسودته، وبدون إعلان، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودة مجلس إدارة الاتحاد لممارسة مهام عمله.

جاء قرار حطب بتقديم الدعوى القضائية، بعد أن قرر وزير الشباب والرياضة، في نوفمبر الماضي، وقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، بسبب مخالفات مالية وإدارية.

رفض الاتحاد المصري للفروسية قرار وقف مجلس إدارته، وأعلن أنه سيلجأ للقضاء للطعن على القرار.

ينتظر أن تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية التي تقدم بها حطب خلال الأيام القليلة المقبلة.

مواد متعلقة

رئيس الوزراء الياباني يقدم تعهدات لاستعادة ثقة الشعب بالحزب الحاكم

خبير اقتصادي: مؤشر الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمصر في السنوات الأخيرة

محافظ الغربية ينظم جولة مفاجئة لمستشفى قطور المركزي

زيزو يُفجر الخلافات داخل مجلس إدارة الزمالك
الجريدة الورقية