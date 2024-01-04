هشام حطب يطالب القضاء بعودة مجلس إدارة الفروسية

تقدم المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية السابق، بدعوى قضائية مستعجلة أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، طالبًا بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1730 لسنة 2023، بوقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية.

كما طالب حطب بوقف المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد، مع تنفيذ الحكم بمسودته، وبدون إعلان، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودة مجلس إدارة الاتحاد لممارسة مهام عمله.

جاء قرار حطب بتقديم الدعوى القضائية، بعد أن قرر وزير الشباب والرياضة، في نوفمبر الماضي، وقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، بسبب مخالفات مالية وإدارية.

رفض الاتحاد المصري للفروسية قرار وقف مجلس إدارته، وأعلن أنه سيلجأ للقضاء للطعن على القرار.

ينتظر أن تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية التي تقدم بها حطب خلال الأيام القليلة المقبلة.