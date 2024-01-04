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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئاسة الفلسطينية تندد بالتصعيد المتواصل لقوات الاحتلال

الناطق باسم الرئاسة
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، تواصل عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، على محافظة "طولكرم" ومخيمي "طولكرم" و"نور شمس" لليوم الثالث على التوالي؛ يأتي استكمالا للعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

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وأضاف أبو ردينة، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسطأن عمليات التصعيد التي تقوم بها قوات الاحتلال في غزة والضفة الغربية لن تحقق الأمن والاستقرار، سواء في فلسطين أو في المنطقة برمتها، خاصة اعتداءات المستوطنين على المدن والقرى والمخيمات بحماية قوات الاحتلال، التي ستدفع بالأمور إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه.

 

وأشار إلى أن الدعم الأمريكي المستمر وتوفير الحماية للاحتلال شجعاه على التمادي في مجازره المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.. مطالبا الإدارة الأمريكية بإلزام سلطات الاحتلال وقف عدوانها الذي يستهدف المدنيين الأبرياء.

 

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا فوق أرضه، ولن يتخلى عن حقوقه وفي مقدمتها القدس بمقدساتها.

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