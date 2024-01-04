إلكترونيًا.. طرق دفع فاتورة المياه لشهر يناير

فاتورة المياه لشهر يناير 2024.. يبحث العديد من الأشخاص عبر محرك البحث"جوجل"، عن طرق دفع فاتورة المياه مع بداية كل شهر استعدادًا لدفعها وتجنبًا لانقطاع الخدمة.

وقد أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف خدمات الاستعلام عن دفع الفواتير الخاصة بها إلكترونيًا.

ويأتي ذلك في إطار التحول الرقمي الذي تقوم به الدولة المصرية وذلك للتسهيل على المواطنين حيث يمكنهم الاطلاع عليها بكل سهولة ويسر.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي طرق دفع فاتورة المياه وخطوات الاستعلام:

يمكن دفع فاتورة المياه من خلال الآتي:

ماكينة الصراف الآلي للبنوك

مكاتب البريد

كما يمكن الدفع عن طريق فوري

مصاري

خطوات الاستعلام:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب من خلال الرابط https://www.hcww.com.eg/bill-calc/

الضغط على دفع الفواتير الشهرية

تسجيل بيانات صاحب العداد

كتابة قراءة العداد

الضغط على زر الاستعلام

يظهر على الشاشة إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري

كيفية تقديم شكاوى

ويمكن تقديم أي شكاوى متعلقة بالمياه والصرف الصحي من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 حيث إنه يتميز بسرعة التواصل الفعال والمباشر مع المواطنين.

كما يمكن تلقي طلبات التعاقدات وتوصيل المياه والصرف الصحي، وخدمة استبدال وإصلاح العدادات وفحصها وغيرها من الخدمات الإلكترونية من خلال البوابة التجاري

الاستعلام عن فاتورة المياه بالطرق التقليدية

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة المياه بالطريقة التقليدية من خلال الذهاب إلى مقر فرع شركة المياه في المنطقة الخاصة بالمواطن، والاستعلام عن الفاتورة وخلال ذلك يمكنه دفع الفاتورة من خلال المكتب والحصول على وصل المياه أو عن طريق المحصلين التابعين لشركة المياه.