محافظة الجيزة: قطع المياه 10 ساعات عن بعض مناطق أبو النمرس غدًا

تعلن محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال الصيانة بخط المياه قطر ۸۰۰ مم بطريق مصر أسيوط البطيء بمنطقة أبو النمرس.



وتشير محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة (۱۰) ساعات من الساعة العاشرة مساءً يوم الجمعة الموافق 5/1/2024 إلى الساعة الثامنة صباحًا يوم السبت الموافق 6/1/2024.



وتنوه محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: أبو النمرس، ترسا، نزلة الاشطر، شبرامنت، منيل شيحة.



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة لأعمال الإصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.



كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتتحرك في الأماكن المتأثرة ويتم الإتصال بالخط الساخن ۱۲۵ لتلبية احتياجاتهم فورًا.