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غدا.. قطع المياه عن 5 مناطق في الجيزة لمدة 10 ساعات
الخميس 04 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

غدا.. قطع المياه عن 5 مناطق في الجيزة لمدة 10 ساعات

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، قطع المياه عن مناطق (أبوالنمرس – ترسا- نزلة الأشطر- شبرامنت- منيل شيحة).

وأوضحت أنه بسبب أعمال الصيانة بخط المياه قطر 800 مم بطريق مصر أسيوط، وذلك لمدة 10 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة الموافق 5 يناير 2024، وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 6 يناير 2024.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في بيان، أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.


 

 

الجريدة الورقية