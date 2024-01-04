غدا.. قطع المياه عن 5 مناطق في الجيزة لمدة 10 ساعات

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، قطع المياه عن مناطق (أبوالنمرس – ترسا- نزلة الأشطر- شبرامنت- منيل شيحة).

وأوضحت أنه بسبب أعمال الصيانة بخط المياه قطر 800 مم بطريق مصر أسيوط، وذلك لمدة 10 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة الموافق 5 يناير 2024، وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 6 يناير 2024.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في بيان، أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.



