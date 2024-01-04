الخميس 04 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الشباب يبحث مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الاستعداد لأولمبياد باريس 2024

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية ولاعبي المنتخبات الوطنية، اجتماعًا اليوم الخميس، بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، بخصوص الاستعدادات للأولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع خطة الاستعدادات الأولمبية، وتحديد الأهداف المرجوة من المشاركة المصرية في الأولمبياد، ومناقشة احتياجات الاتحادات الرياضية من أجل التجهيز الجيد للمشاركة.

كما سيناقش الاجتماع ملف اللاعبين المرشحين للمشاركة في الأولمبياد، وخطط الإعداد لهم، وتوفير كافة الدعم اللوجستي والمادي لهم.

ويهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية، من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة في الأولمبياد باريس 2024.

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