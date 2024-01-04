الجديري المائي.. أعراضه وطرق الوقاية بعد ظهوره بالمدارس

الجدري المائي.. تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقريرًا يُفيد بانتشار مرض الجديري المائي أو الجدري المائي بين الطلاب في عدد من المدارس خلال الساعات الأخيرة الماضية والذي يعد من الأمراض سريعة الانتشار.

توجيهات وزارة التعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمديريات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض الجديري المائي بالمدارس، مع اعتبار الأمر مهم وعاجل.

مرض الجديري المائي

مرض الجديري المائي هو أحد الأمراض الفيروسية والذي يسببه الفيروس النطاقي الحماقي، مما يُسبب طفح جلدي يثير الحكة، مع ظهور بثور صغيرة مليئة بسائل على الجلد.

ينتقل الجديري المائي بسهولة شديدة من الأشخاص المصابين للأشخاص الآخرين الذين لم يصابوا بمرض الجديري المائي من قبل، وينتشر الطفح الجلد من 5 إلى 10 أيام تقريبًا.

أعراضه

الحمى

فقدان الشهية

الصداع

الإرهاق

الشعور العام بالإعياء

طرق انتشار المرض

العدوى الهوائية يُعتبر الهواء واحدًا من وسائل انتقال الجديري المائي الرئيسية.

يمكن للشخص المصاب بالفيروس أن ينقل العدوى عبر الهواء من خلال السعال أو العطس، حيث تتناثر قطرات الرذاذ المحملة بالفيروس في الهواء ويمكن للأفراد الأقرب إليها أن يتعرضوا للعدوى عند استنشاقها.

الاتصال المباشر يمكن للجلد المصاب بالجديري المائي أن ينقل العدوى عندما يحدث الاتصال المباشر بين الشخص والآخر.

طرق الوقاية

يجب اتخاذ التطعيمات اللازمة الخاصة بالمرض وخاصة الأطفال لتعزيز المناعة ضد الفيروس.

الابتعاد عن الأشخاص المصابين بالفيروس وخاصة الأفراد الذين لم يصابوا بعد.

الاهتمام بالنظافة الشخصية

يجب غسل اليدين بانتظام

تجنب مشاركة الأدوات الشخصية للغير

عدم الاقتراب من الأشخاص المصابين