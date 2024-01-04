إسرائيل نفذت 6 جرائم بشعة في رفح الفلسطينية خلال 3 أيام

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أرغم المدنيين في غزة على النزوح ثم قصفهم، وارتكب مجازر بحقهم 48 مرة، نقلًا عن قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ 6 جرائم في رفح الفلسطينية، وراح ضحيتها 31 شهيدا خلال ثلاثة أيام فقط.

يذكر أن العميد يعرب صخر الخبير الإستراتيجي، قال أمس، إن تطورات الأمور في لبنان والشرق الأوسط تعكس حالة تشنج وتوتر في المنطقة بأكملها، وإسرائيل ترغب أن تعيد مكانتها كمقرر رئيسي لمنطقة الشرق الأوسط.

سياسة الحرب النفسية

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من بيروت مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تتبع دائمًا سياسة الحرب النفسية وتوجيه رسائل مباشرة، وهو ما حدث في قصف لبنان ومقتل القيادي صالح العاروري، ولذلك لم تعلن مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

وأوضح أن إسرائيل لن ترضى بعد انتكاستها في 7 أكتوبر بأي تفاهمات سياسية كما تطرح أمريكا، بل هي تريد أن تعيد هيبتها وتحفظ أمنها لمدة 50 عاما أخرى، وهذا سيتم عبر التوجه نحو ساحات أخرى غير غزة.

اغتيال العاروري يعتبر رسالة إسرائيلية للكثير من القيادات

ولفت إلى أن اغتيال العاروري يعتبر رسالة إسرائيلية للكثير من القيادات، وإسرائيل لم تتوقف عن الضرب خارج غزة، فقد ضربت في سوريا، وهذا يبين أن إسرائيل مستعدة لكل الجبهات.



