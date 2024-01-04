السماك الأعزل يُزين سماء مصر في مشهد بديع.. غدًا

قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن سماء مصر والعالم تشهد ظاهرة فلكية نادرة غدًا الجمعة وهي اقتران القمر مع السماك الأعزل أو السنبلة " النجم سبيكا" في برج العذراء في مشهد بديع.

وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك"، أنه يمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة بغضون الـ 1:00 صباحًا تقريبًا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

نجم السبيكا يبعد عن الأرض 260 سنة ضوئية

وتابع، نجم سبيكا هو نجم من النجوم المتغيرة يبلغ حجمه 8 مرات تقريبًا مثل حجم الشمس، وتقدر كتلته بـ 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس، ولمعانه 13.5 مرة مثل لمعان الشمس ، ويبعد عن الأرض بحوالي 260 سنة ضوئية.

مشاهدة الظواهر الفلكية

وذكر، أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عمومًا هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، فهو من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علمًا لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته.

وأوضح، هناك علاقة بين اصطفاف واقترانات الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض، فلو كان ذلك صحيحًا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين.