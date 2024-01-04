موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس اليوم والقناة الناقلة

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس، نحو ستاد "دي جران كناريا"، وذلك حين يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره لاس بالماس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر للدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس اليوم

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ولاس بالماس

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD 1.

معلق مباراة برشلونة ولاس بالماس

يعلق على المباراة، عصام الشوالي.

قائمة برشلونة لمباراة لاس بالماس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا- دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو- بالدي- رونالد أراوخو- كريستينسن- كوندي- فورت- فيرمين لوبيز- كوبارسي.

خط الوسط: روميو- سيرجي روبرتو- دي يونج- جوندوجان- لامين يامال.

خط الهجوم: فيران توريس- روبرت ليفاندوفيسكي- رافينها- جواو فيليكس- فيتور روكي.