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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

طرح فيلم "الإسكندراني" بدور العرض المصرية.. الليلة

فيلم الإسكندراني
فيلم الإسكندراني

يستعد أبطال وصناع فيلم "الإسكندراني" لطرحه اليوم، الخميس، بجميع دور العرض السينمات في مصر ضمن موسم الأفلام الشتوية واحتفالات رأس السنة، ومن المقرر عرضه في عدد من دول الخليج في 11 يناير المقبل.

كان احتفل أبطال فيلم "الإسكندراني" للنجم أحمد العوضي، بالعرض الخاص يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 2 يناير، في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

كان حقق البرومو الرسمي لفيلم الإسكندراني، 22 مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط من طرحه على  مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الرقم الذي يعد قياسيًا.

تفاصيل فيلم الإسكندراني


يشار إلى أن نشر الفنان أحمد العوضي، مؤخرا البرومو التشويقي للفيلم، حيث حصد العمل على 16 مليون مشاهدة، عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

يعتبر فيلم الإسكندراني أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، لذلك يترقب طرحه العديد من جمهور الفنان، لرؤيته سينمائيًا كما أبدعهم دراميًا خلال السنوات الماضية في مواسم رمضان بشخصيات الخديوي والكوماندا وغيرهم ممن حقق نجاحًا كبيرًا.

يشارك في فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله، وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

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