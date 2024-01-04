تعرف على سبب عدم ذكر البسملة فى سورة التوبة

ورد في الكتب أنّ الصحابة -رضي الله عنهم- اختلفوا في كونها سورة أو جزء من سورة الأنفال، ففصلوا بينهما مراعاةً لمن يقول أنَّهما سورتان ولم يكتبوا البسملة مراعاة لمن يقول أنَّهما سورة واحدة.

ورُوي عن أبيّ بن كعب أنَّه قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرهم بوضع "بسم الله الرحمن الرحيم" في أوّل كلّ سورة، ولم يأمرهم في هذا بشيء، فلذلك لم يضعوها، وذكر ابن كثير في تفسيره أنَّ الصحابة لم يُثبتوا البسملة في بداية سورة التوبة في مصحف الإمام؛ أي المصحف الذي بقي عند عثمان بعد نسخ المصاحف، واقتداءً بسيدنا عثمان -رضي الله عنه-.

سورة التوبة مقاصد وأهداف كثيرة نذكر منها ما يأتي:

بيان مُدّة العهود التي بين النبي- صلى الله عليه وسلم- وبين المشركين. بيان أحكام الوفاء والنكث بالعهود. منع المشركين من دخول المسجد الحرام وحضور مناسك الحجّ. إعلان حالة الحرب على المشركين وعلى أهل الكتاب حتى يُعطوا الجزية. بيان حُرمة الأشهر الحرم. إبطال النسيئ الذي كانت يتعامل به أهل الشرك في الجاهلية. حثَّ المسلمين على الجهاد في سبيل الله -تعالى- وأن لايمنعهم عن ذلك التراخي إلى مُتع الدنيا الزائلة. بيان أنَّ كلمة الله هي العليا، وأنَّ الله ناصر نبيه -صلى الله عليه وسلم-. ذكر التجهيز لغزوة تبوك. ذم المنافقين المتخلفين بلا عذر والحريصين على أخذ الصدقات رغم أنّهم ليسوا بمستحقِّيها. بيان صفات المنافقين بالأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، ونقضهم للعهود وسخريتهم بالضعفاء من المؤمنين. بيان حُرمة الاستغفار للمشركين، ونهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة على موتى المنافقين. وصف حال الأعراب حول المدينة. ذكر توبة الله -تعالى- على المتخلفين عن غزوة تبوك. بيان مصارف الزكاة. بيان امتنان الله -تعالى- على المسلمين بأن أرسل إليهم رسولاً منهم.

