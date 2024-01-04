اونانا في قائمة اليونايتد لمواجهة توتنهام بعد تأخير انضمامه للمعسكر أسود الكاميرون

أكدت مصادر صحفية أنجليزية ان الحارس الكاميروني ديفيد اونانا حارس نادي مانشيستر يونايتد سيكون ضمن قائمة الشياطين الحمر لمواجهة توتنهام المقبلة في الدوري الأنجليزي الممتاز والتي سيستضيفها ملعب اولد ترافورد .

وقالت صحيفة ذي تايمز البريطانية ان إدارة نادي مانشيستر يونايتد نجحت في اقناع مسئولي الاتحاد الكاميروني لكرة القدم برئاسة النجم الكبير السابق صامويل إيتو في تأخير انضمام اونانا إلى صفوف منتخب الأسود التي لا تقهر والذي يستعد لخوض منافسات كأس الأمم الافريقية في كوت ديفوار والتي ستفتتح يوم ١٣ يناير الجاري في العاصمة الأيفوارية ابيدجان .

وقالت الصحيفة البريطانية ان المفاوضات شهدت حدوث مطبات صعبة حيث كان الجانب الكاميروني مصرا على انضمام حارسه الاول في الموعد المتفق عليه وبالتالي سيغيب عن مباريات اليونايتد القادمة بدءا من مباراة توتنهام الا ان المفاجأة تمثلت في تراجع موقف المسئولين عن الاتحاد الكاميروني تحت ضغط من اونانا الذي يرغب في الاستمرار مع مانشيستر يونايتد حتى آخر مباراة ممكنة قبل انطلاق كأس الأمم الافريقية القادمة.

فان تين هاج المدير الفني لفريق مانشيستر يونايتد أبدى سعادته بقرار تأجيل انضمام اونانا إلى ما بعد مباراة توتنهام حيث كان يواجه مشكلة حقيقية حال عدم مشاركة الأخير في المباراة .

يذكر ان منتخب الكاميرون يلعب في المجموعة التي تضم كل من السنغال وغينيا وجامبيا .