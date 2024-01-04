النيل للإعلام بالفيوم يدشّن حملة "مستقبل ولادنا في منتج بلدنا"

دشن مركز النيل للإعلام بالفيوم التابع للهيئة العامة للاستعلامات أولى فعاليات مبادرة "مستقبل ولادنا في منتج بلدنا" بتنظيم ندوة حول مشروعات الشباب والمشروعات البيئية.

جاء ذلك بحضور ايهاب محمود رئيس مجلس إدارة جمعية المحافظة على البيئة بالفيوم ومنسق المحافظة فى قمة المناخ ورائد فى مجال المشروعات البيئية المتميزة بالفيوم.

يأتي هذا فى إطار الحملة التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان وبرعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلي، تحت شعار "مستقبل ولادنا في منتج بلدنا" والتى يتم تنفيذها من خلال مراكز النيل للإعلام على مستوى الجمهورية وتستهدف الحملة تحسين جودة الصناعات المحلية، وحل المشاكل التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة، إضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض معدل البطالة والعمل على توطين الصناعات المحلية والبيئية.

ندوة حول المشروعات البيئية بمركز النيل للإعلام بالفيوم

وتناولت الندوة التأكيد على أهمية الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030 والحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، كما تناولت الندوة أيضا الجهود التى توليها الدولة لتنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكيةوالتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

وفى هذا السياق أشار ايهاب محمود إلى أن أحد المشروعات الفائزة فى قمة المناخ الأخيرة والتى تتبناه جمعية المحافظة على البيئة بالفيوم وهو مشروع الطرق الخضراء الذكية بمحمية قارون، والذى يقوم على إتاحة فرص التنقل داخل المحمية من خلال الدرجات الهوائية مع وجود مخيمات على الطرق ومحطات لهذه الدرجات ويستهدف هذا المشروع الحفاظ على البيئة فى المحمية والحفاظ على التنوع البيولوجي بها والمساهمة فى الحد من التغيرات المناخية ودعم وتشجيع السياحة البيئية، مؤكدا أن هذا المشروع سوف يسهم فى تشغيل عدد من الشباب، كما يمكن بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأصحاب الحرف البيئية و التراثية التوسع فى هذا المشروع بحيث يمكن عرض منتجات أصحاب الحرف فى المخيمات التى سوف ينشأها مشروع الطرق الخضراء.

وأضاف أنه يمكن بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات العمل على تمويل وتسويق هذه المنتجات البيئية ودعا الحضور وخاصة من لديه مشروع بيئى أو حرفى بضرورة التواصل مع الجمعية لتنمية وتطوير المشروع وفتح آفاق جديدة للتسويق.

وفى نهاية اللقاء الذى أدارته حنان حمدى مسئول البرامج بمركز النيل للإعلام وأشرف عليه محمد هاشم مدير المركز، أوصى المشاركون بضرورة تسهيل إجراءات الحصول على قروض لتمويل المشروعات الحرفية والبيئية والعمل على وجود آليات للتسويق لتشجيع أصحاب هذه الحرف والعمل على تطويرها واستمرارها.