أوفا: تلقيت عرضاً سويسرياً والزمالك الأكثر جدية

أكد أحمد أمين أوفا نجم هجوم فريق إنبي أنه كان يحلم بالتواجد ضمن قائمة منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة.

وقال أوفا فصريحات عبر “القناة الأولى”: “ كنت أتمنى التواجد في قائمة منتخب مصر النهائية لكأس الأمم وكان الأمر سيكون كبيرا بالنسبة لي ولكن التجمعات لا تزال كثيرة خلال الفترة المقبلة ”.

وتابع: “ كنت سعيدا عندما رأيت اسمي في القائمة المبدئية وكنت أظن أنها القائمة النهائية ولكن أمر جيد أيضا أن أكون في نظر فيتوريا أستحق التواجد في منتخب مصر بشكل عام، وأوجه الشكر لتامر مصطفى على مجهوده الكبير معي وساهم في تطويري بشكل كبير ”.

وعن مستقبله خلال الفترة المقبلة قال أوفا: “ النادي الذي يقوده رينيه فايلر في سويسرا تحدث مع وكيلي لضمي، ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات، والزمالك دخل في مفاوضات جادة لضمي ولكن لا يوجد فاكس رسمي وصل إنبي حتى الآن، ولكن مفاوضات الزمالك أكثر جدية ”.

وأضاف: “ لو هناك عرض جاد وتم التواصل مع مستر أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي والعرض جيد إنبي منفتح على بيعي ولكن بشرط وجود عرض مناسب ”.

وأتم: “ رغبتي الأهلي أم الزمالك؟ الناديان كبار والأفضل في إفريقيا، وبالطبع سأختار الأنسب لي ولمن يحتاجني أكثر ”.