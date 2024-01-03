إنبي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع أوفا والبلعوطي

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن الزمالك لم يتقدم بأي عروض رسمية للتعاقد مع عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمى الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتابع إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لا يوجد أي تطور في ملف البلعوطي وهو من الأسماء الأساسية لدينا، وصعب التفريط فيه".

وأضاف محمد إسماعيل: "لا يوجد أي شئ رسمي بشأن رحيل أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق، إلى أي نادي ولا توجد مشكلة لدينا في رحيله حال وصول عرض خارجي".

