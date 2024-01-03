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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع أوفا والبلعوطي

أحمد أمين أوفا
أحمد أمين أوفا

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن الزمالك لم يتقدم بأي عروض رسمية للتعاقد مع عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمى الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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وتابع إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لا يوجد أي تطور في ملف البلعوطي  وهو من الأسماء الأساسية لدينا، وصعب التفريط فيه".

وأضاف محمد إسماعيل: "لا يوجد أي شئ رسمي بشأن رحيل أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق، إلى أي نادي ولا توجد مشكلة لدينا في رحيله حال وصول عرض خارجي".
 

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