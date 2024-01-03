الشعب يريد:

الأربعاء 03/يناير/2024 - 10:52 م 1/3/2024 10:52:51 PM

القادم أفضل.. وهذا ما لمسناه فى العام الجديد والذى لم يمر عليه إلا ساعات.. البداية كان مشروع قانون تقدم به حوالى 60 نائبًا لتقديم معاش لكبار السن الذين بلغوا 65 عاما ويعانون من العجز والكسب.. وهم يتجاوزون 6 ملايين إلى 7 ملايين مصرى.. وهذا أمر جيد وشعور بالغ بمعاناة شريحة هامة فى المجتمع.

أما الرئيس السيسى فلديه منظومة متكاملة لرعاية كبار السن وهو ما أبرزته جريدة الأهرام بصفحتها الأولى أول أمس.. وأمر الرئيس السيسى بتخصيص 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لصندوق كبار السن مع تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية.. وجاء ذلك فى اجتماع سيادته مع المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

وكبار السن يختلفون الآن عمن سبقوهم بمعنى أن المواطن المصرى كان عندما يصل لسن المعاش أى 60 سنة تجده عجوزا ويأخذ بيده شاب أو طفل ليعبر الشارع ويحتاج لمعاونة أولاده أو جيرانه.. أما الآن زاد متوسط عمر الإنسان وأصبح سن العاش هو سن الشباب للكثير ممن حافظوا على صحتهم وطعامهم ورياضاتهم وبياض قلوبهم.. ولهذا أصبحت تكلفة حياتهم بعد الستين أعلى نسبيًا من تكلفة شبابهم وهو ما بادر به الرئيس السيسى ضمن مبادراته الرئاسية فى مجال الصحة والوقاية.. الشكر لرئيس مصر الذى لم تشغله أحوال العالم المجنون بالحروب وتقدم بمبادرة لكبار السن ورعايتهم ليت بعض الشباب المتهور ومنهم أبناء المسن يتعلمون من مبادرة الرئيس السيسى ولا يفعلون الأعمال المشينة التى نسمعها ونشاهدها ونقرأها عن محاولات لإرث الكبار قبل موتهم وتطفيشهم من منازلهم للاستيلاء عليها.. وحقًا القادم أفضل.

قرار الحكومة بتحديد زمن تخفيف الأحمال قرار صائب ويجب تنفيذه بدقة.. خضت معركة مع مسئولى الكهرباء أكثر من مرة بسبب تغيير موعد تخفيف الاحمال فجأة وتكراره بأوقات متفاوتة وقصيرة وللأسف حدثت سرقات أثناء المواعيد الجديدة علينا بالمنطقة.. وهذا مسجل.. والآن بقرار التخفيف حتى الخامسة مساء فقط لمراعاة امتحانات التلاميذ والطلاب فهذا هو العقل والأمانة مع المواطن ويعكس تفاعل الحكومة مع المنطق وصالح المواطن.. أنا مع التخفيف وأؤيده حتى ولو لم يكن لدينا أزمة غاز وطاقة وحالات حرب جعلت مصر الآن فى «سوار من نار» ولكن مع متابعة من يلعبون بمقدرات الوطن والمواطن.. ومن هذا اللعب ما تم علاجه مؤخرًا فى الأسعار وتوفير السلع الأساسية وتوجيه ضربة للفساد والمفسدين.. ليت كل مواطن يمد يده وعقله وضميره لمساعدة المسئولين فى ضبط ومحاكمة كل من يفسد ممتلكات الوطن والمواطن لأن ظروفنا لا تحتمل اللاعبين بالنار.. وهنا تحية للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجهودهما التى لا ينكرها أحد فى ضبط الجرائم ومنعها قبل وقوعها وتوفير الكهرباء للجميع وضبط سرقات التيار والتى تكلف الدولة الكثير، وأشار لها الرئيس السيسى كثيرًا.. حمى الله مصر قيادة وشعبًا ووزراء يعملون لله والوطن.

الحياة حلوة:

<< عشت أطالب بتطوير سياحة اليخوت والتاكسى النهرى، تطوير الرفاص قديمًا لنقل البضائع والركاب أسرع وأرخص للمواطن وتوفيرًا لنفقات الطرق وتخفيف الزحام، وأيضًا للاسعاف الطبى الطائر وذلك منذ عام 1983.. والآن بدأنا أمس بتطوير سياحة اليخوت والتاكسى النهرى.. وأول السيل قطرة.

< انضمام مصر رسميًا لتجمع «بريكس» خطوة قوية من رئيس قوى لدولة عريقة.. برافو السيسى وضربة لتجار الدولار واشعال السوق العقارى بالدولار.

< كل عام والإخوة المسيحيون بخير وعيد ميلاد سعيد على المصريين جميعًا.. وأدعو إدارة المرور بفتح الشوارع المؤدية للكنائس لأنها تتحول إلى «جراج» لساعات متأخرة من الليل وحتى الصباح.. وهو ما تنفذه محافظة الجيزة بقوة ومتابعة طوال العام.. هنيئًا للجيزة بنشاط أجهزتها المختلفة.. وأدعو أن نحافظ على كل شبر على أرض مصر من كافة المخالفات.

