عاجل
سمير فرج يهاجم حسن نصرالله.. لا ينفذ تصريحاته (فيديو) قريباً.. طرح وتجميع سيارات BYD الكهربائية في مصر حمو بيكا يوجه رسالة لـ"أقاربه": مالكم ومال دهب مراتي
الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وبعد تحرك ملحوظ لجرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر من مستويات 3165 جنيها وصل إلى 3180 جنيها الآن، وسط تذبذب في الطلب على الذهب خلال الساعات القليلة الماضية.

txt

آخر تطورات أسعار الذهب في التعاملات المسائية

txt

ما بين الذهب والطعمية يا قلبى لا تحزن

وكان سعر الذهب قد بدأ تداولات عام 2024 على تراجع وذلك بعد ارتفاع خلال عام 2023 بنسبة 13.1% وتسجيله أعلى مستوى تاريخي في 4 ديسمبر الماضي عند 2148 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم:

عيار 24 يسجل 3634 جنيها.

عيار 21 يسجل 3180 جنيها.

عيار 18 يسجل 2726 جنيها.

عيار 14 يسجل 2120 جنيها.

الجنيه الذهب 25440 جنيها.

الجريدة الورقية