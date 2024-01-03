أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وبعد تحرك ملحوظ لجرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر من مستويات 3165 جنيها وصل إلى 3180 جنيها الآن، وسط تذبذب في الطلب على الذهب خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان سعر الذهب قد بدأ تداولات عام 2024 على تراجع وذلك بعد ارتفاع خلال عام 2023 بنسبة 13.1% وتسجيله أعلى مستوى تاريخي في 4 ديسمبر الماضي عند 2148 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم:

عيار 24 يسجل 3634 جنيها.

عيار 21 يسجل 3180 جنيها.

عيار 18 يسجل 2726 جنيها.

عيار 14 يسجل 2120 جنيها.

الجنيه الذهب 25440 جنيها.