عاجل
سمير فرج يهاجم حسن نصرالله.. لا ينفذ تصريحاته (فيديو) قريباً.. طرح وتجميع سيارات BYD الكهربائية في مصر حمو بيكا يوجه رسالة لـ"أقاربه": مالكم ومال دهب مراتي
الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

أجرى اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاربعاء،  تفقد فيها مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 7500 متر 3 / يوم بشرم الشيخ.

رافقه اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء.
وخلال الجولة تفقد المحافظ مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 7500 متر 3 / يوم بشرم الشيخ.

واوضحت المهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة،  الي ان بحيرات الاكسدة بطاقة تمصميمية 7500 متر 3/ يوم، تعمل بنظام المعالجة الطبيعية الثنائية وتتكون من 11 حوض، مشيرة الي ان تكلفة المشروع تبلغ 195 مليون جنيه وتم الانتهاء من 
الأعمال بنسبة تنفيذ 100 % .

واضافت الي ان المشروع يشمل معمل لعمل التحاليل اللازمة للمياه، و المعمل لخدمة إجراءات مأمونية تداول الصرف الصحي للمحافظة من فنادق ومحطات الشركات، ومبنى للدخل والمصافي، وعدد 1 حوض اللاهوائي، وعدد 2 حوض ترددي، وعدد 6 حوض انضاج، وعدد 1 حوض موازنة وخط السيب النهائي للغابة الشجرية بالإضافة الي مبنى المولد، السور ،مبني لوحات الكهرباء، المبني الإداري،السور.

‏واشارت ان المالك الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمقاول العام كير للمقاولات والصيانة، والشركة المنفذة دلتا للمشروعات الهندسية.

ولفتت الي ان المشروع استكمالا للمرحلة الأولى للمعالجة الطبيعية والتى تعد اول مسار الطيور المهاجرة والملاذ الآمن لها بعد طول المسار والقادمة من اوربا.

FB_IMG_1704310400527
FB_IMG_1704310400527
FB_IMG_1704310398032
FB_IMG_1704310398032
FB_IMG_1704310395600
FB_IMG_1704310395600
الجريدة الورقية