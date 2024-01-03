محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي

أجرى اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاربعاء، تفقد فيها مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 7500 متر 3 / يوم بشرم الشيخ.

رافقه اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء.

وخلال الجولة تفقد المحافظ مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 7500 متر 3 / يوم بشرم الشيخ.

واوضحت المهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، الي ان بحيرات الاكسدة بطاقة تمصميمية 7500 متر 3/ يوم، تعمل بنظام المعالجة الطبيعية الثنائية وتتكون من 11 حوض، مشيرة الي ان تكلفة المشروع تبلغ 195 مليون جنيه وتم الانتهاء من

الأعمال بنسبة تنفيذ 100 % .

واضافت الي ان المشروع يشمل معمل لعمل التحاليل اللازمة للمياه، و المعمل لخدمة إجراءات مأمونية تداول الصرف الصحي للمحافظة من فنادق ومحطات الشركات، ومبنى للدخل والمصافي، وعدد 1 حوض اللاهوائي، وعدد 2 حوض ترددي، وعدد 6 حوض انضاج، وعدد 1 حوض موازنة وخط السيب النهائي للغابة الشجرية بالإضافة الي مبنى المولد، السور ،مبني لوحات الكهرباء، المبني الإداري،السور.

‏واشارت ان المالك الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمقاول العام كير للمقاولات والصيانة، والشركة المنفذة دلتا للمشروعات الهندسية.

ولفتت الي ان المشروع استكمالا للمرحلة الأولى للمعالجة الطبيعية والتى تعد اول مسار الطيور المهاجرة والملاذ الآمن لها بعد طول المسار والقادمة من اوربا.

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