وزارة الصحة: توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في 2023

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في العام الماضي 2023، وذلك من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة، منها:

-صرف أكثر من نصف مليون كيس دم للمرضى من بنوك دم المستشفيات التابعة للوزارة.

-خدمة 729 ألف مواطن في عيادات الصحة النفسية.

-تقديم الرعاية لـ 5655 مريض إدمان في الأقسام الداخلية.

-جمع 278،082 عينة في إطار برنامج اليقظة الوبائية، وكانت جميع النتائج سلبية.

-توفير 20 ألف علبة ألبان صناعية مدعمة للسودان وجيبوتي كجزء من جهود الدعم الإنساني.

-إجراء عدد هائل من الفحوصات المعملية، بما في ذلك 3،787،311 فحصًا للباثولوجيا الإكلينيكية، و972،391 فحصًا سيرولوجيًا، و17،393 فحصًا فيروسيًا، و136،591 فحصًا للميكروبيولوجيا الاكلينيكية.

- إجراء 18،520 اختبارًا لعينات الدرن و352،77 فحصًا بكتيريولوجيًا للمياه و49،326 فحصًا لسموم الأغذية والمخدرات.

- تحليل 51،748 عينة واردة للمعمل، بما في ذلك عينات الجمارك والصحات والأحراز النيابية وحالات التسمم الغذائي.

المهن الطبية

كما أعلنت الوزارة، تدريب 90 ألفًا و867 من أعضاء المهن الطبية، من خلال 3 آلاف و89 دورة تدريبية بمختلف التخصصات، وذلك بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية، والارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تحرص على تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، من خلال تطوير المنظومة الصحية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتوفير أحدث الأجهزة والمعدات الطبية.