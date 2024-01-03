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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الصحة تطلق حملة للمتعافين من الإدمان للعام السادس على التوالي

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 20 ألفًا و388 خدمة طبية بالعيادات الخارجية لمستشفيات ومراكز الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان، على مستوى محافظات الجمهورية خلال العام الماضي 2023.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة أطلقت حملة «تقدر من غيرها» للعام السادس على التوالي، لتشجيع المتعافين من الإدمان على قضاء فترة إجازة عيد الميلاد المجيد، ياتى ذلك فى اطار الحملة الرئاسية “100 يوم صحة".

وذكر«عبدالغفار» أن السعة السريرية المخصصة لمرضى الإدمان بالمستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وصلت لـ 917 سريرا، موضحًا أن هذا العام يتم الاحتفال في 14 مستشفى ومركزًا تابعين للأمانة في مختلف المحافظات ذلك بالإضافة لحضور ما يقرب من 259 متعافيًا للاحتفال بمستشفيات أمانة الصحة النفسية، حيث نظمت الأمانة العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية والدينية داخل مستشفيات ومراكز الأمانة أو خارجها عبر دور الثقافة والأندية الرياضية. 

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن حملة «عيد من غيرها» تأتي في إطار حملة "100 يوم صحة"، حيث تهدف الحملة توفير ظروف جيدة للمتعافين لقضاء المناسبات المختلفة والاستمتاع بها في جو من التعافي، يدعم قدرتهم على الاستمتاع بالحياة دون الحاجة لتعاطي المواد المخدرة، مشيرة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة لمواجهة إدمان المخدرات والتي تتضمن الحملة المستمرة تحت شعار «تقدر من غيرها».

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