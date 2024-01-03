الأربعاء 03 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

فؤاد سركيس: أحداث فلسطين غيرت معالم الموضة وصممت لروجينا فستان الجونة خصيصًا (خاص)

روجينا
روجينا

خطفت النجمة روجينا عدسات الصحافة والأعلام بإطلالتها الأنيقة المحتمشة المتناغمة مع الأجواء المحزنة التي تجري في دولة فلسطين مع استشهاد الملايين من شعب غزة.

روجينا 
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روجينا تنافس في رمضان 2024 بـ "سر إلهي"

فؤاد سركيس: أزمة فلسطين غيرت معالم الموضة وصممت الفستان لروجينا خصيصًا

وكشف مصمم الأزياء اللبناني فؤاد سركيس في تصريحات خاصة ل بوابة الوفد، كواليس اختيار النجمة روجينا فستانها لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في ديسمبر 2023.

روجينا 

واكد "سركيس" أن روجينا لها مواصفات معينة يراعيها عند تصميم الفساتين الخاصة بها. فلابد ان تكون محتشمة و تعطي لها المزيد من الطول لتبدو كعارضات الأزياء في أنوثتها وجمالها، وهذا ما نفذه خلال تصميم هذا الفستان الطويل الساك المحتشم.

روجينا 
روجينا 

وأضاف ان صمم الفستان من قماش الكريب باللون الأسود مع التل الأبيض حول الصدر، بأكمام طويلة، زين بحبات الألماس الشرافسيكي من الأمام وبلغ ثمنه ألفين دولار بما يعادل ٨٠ ألف بالجنيه المصري.

روجينا 

وأكمل أن أحداث فلسطين المحزنة غيرت معالم الموضة وجعل الجميع يتجه نحو تصاميم الفساتين المحتشمة المصممة من ألالوان الغامقة لتتناغم مع حالة الحزن والاسى المسيطرة على الوطن العربي، ولكنه صمم فستان روجينا قبل اندلاع ازمة فلسطين طبقا لذوقها وحبها للاحتشام ولتصاميم الفساتين الناعمة.

روجينا 
روجينا 

واستكمل ان إدارة المهرجانات الزامت نجمات الفن على  ارتداء فساتين سهرة بالألوان الغامقة محتشمة مراعاه للحزن السائد على الوطن العربي لاستشهاد الملايين من الفلسطينين يوميا.

روجينا 

واردف ان  ألالوان الغامقة هي المسيطره في الوقت الحالي على عالم الموضة، فاحداث فلسطين قلبت موازين واثرت على نفسية الجميع.

روجينا 

واختتمت تصريحاته مؤكدا أن الحياة الفنية لابد ان تستمر لذا  فلابد على مصممي الأزياء أن نحترم مشاعر الحزن والاسى ونوظف الموضة مع احداث العالم بشكل انيق وجذاب.

روجينا 

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