عاجل.. بيان 12 دولة برئاسة أمريكا: ندعو لوقف هجمات الحوثيين والإفراج عن السفن

أصدرت 12 دولة ترأستها أميركا بيانا مشتركا يجدد الدعوة لوقف هجمات جماعة الحوثي اليمنية بالبحر الأحمر.

وفي السطور التالية أبرز ما جاء في البيان:

على الحوثيين الوقف الفوري لهجمات البحر الأحمر والإفراج عن السفن والأسرى.

سيتحمل الحوثيون مسؤولية العواقب إذا استمروا بالتصعيد في البحر الأحمر.

الحوثيون يهددون الأرواح والاقتصاد العالمي وحركة التجارة الحرة والممرات المائية.

على الحوثيين الإفراج الفوري عن السفن المختطَفة وإلا فعليهم تحمل التبعات.

ملتزمون بالنظام الدولي ومصممون على محاسبة المتورطين بعمليات استيلاء وهجمات غير قانونية.