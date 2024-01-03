الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المعارضة في الكونغو: رسميًا قرارهم بعدم الطعن في إعادة انتخابات الرئاسية

فيليكس تشيسيكيدي
فيليكس تشيسيكيدي

أعلن مرشحو المعارضة الرئيسيون في جمهورية الكونغو الديمقراطية رسميًا قرارهم بعدم الطعن في إعادة انتخاب الرئيس الحالي، فيليكس تشيسيكيدي.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت اللجنة الانتخابية فوز تشيسيكيدي في الانتخابات الرئاسية، حيث حصل على 73% من الأصوات، بينما جاء مويس كاتومبي في المركز الثاني بنسبة 18%. 

وأعلن حاكم كاتانغا السابق مارتن فايولو والحائز على جائزة نوبل للسلام دينيس موكويجي أن فريقيهما سيمتنعان عن تقديم أي طعون على النتائج إلى المحكمة الدستورية.

والموعد النهائي لتقديم الالتماس الرئاسي إلى المحكمة هو يوم الأربعاء.

وفي غياب أي التماسات مقدمة، من المقرر أن يتم حفل تنصيب تشيسيكيدي في 20 يناير.

وواجهت الانتخابات العديد من المشاكل اللوجستية والفنية.

وبالإضافة إلى ذلك، وبعد مقاطعة الانتخابات، يواصل حزب جوزيف كابيلا التاريخي الإصرار على الحاجة إلى عملية انتخابية جديدة، ومن المنطقي أن يرفض النتائج بشكل قاطع.

والسؤال المحوري الآن هو ما إذا كان فيليكس تشيسكيدي سيستخدم بشكل فعال انتصاره المتنازع عليه لمكافحة خطر الفساد وتعزيز المصالحة داخل البلاد - وهي متطلبات حيوية لمعركة صادقة ضد الفقر وتعزيز الوحدة.

مواد متعلقة

الكونغو الديمقراطي تعلن حالة الطوارئ بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية المدمرة

السيسي: حريصون على استمرار التعاون مع الكونغو الديمقراطية بما يحقق مصالح الشعبين

فيليكس تشيسيكيدي رئيسًا لجمهورية الكونغو الديمقراطية

شرطة جمهورية الكونغو الديمقراطية تطلق الغاز المسيل للدموع على منتقدي الانتخابات

لاعب بيراميدز ضمن قائمة الكونغو الديموقراطية لأمم أفريقيا

السلطات في الكونغو ترفض التصريح لمسيرة تطالب بإعادة انتخابات 20 ديسمبر

رئيس أساقفة الكونغو الديمقراطية يحث على ضبط النفس بعد فوضى الانتخابات
الجريدة الورقية