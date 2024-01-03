أبرز البطولات القارية المنتظرة في 2024.. 5 قارات على صفيح ساخن

يشهد عام 2024، الكثير من الأحداث الرياضية الكبيرة المنتظرة، حيث سيكون محبي ومتابعي كرة القدم علي موعد بعام كروي دسم، يتخلله بطولات قارية من العيار الثقيل سواء عربيًا أو عالميًا.

ويحمل عام 2024 5 بطولات من العيار الثقيل في الساحة الرياضية، التي اشتاقت لها الجماهير العربية والعالمية، ونعرضها في السطور التالية حسب ترتيبها الزمني.

1- بطولة كأس أمم آسيا : قطر

موعد البطولة: 12 يناير إلى 10 فبراير

والتي تحتضنها قطر على ملاعبها التي استضافت كأس العالم 2022، العرس الآسيوي، والذي تترقبه الجماهير العربية خاصة، بسبب مشاركة 10 منتخبات تحلم بتحقيق اللقب الذي اتجه شرقا في آخر 3 نسخ.

2- بطولة كأس أمم إفريقيا: كوت ديفوار

موعد البطولة: 13 يناير إلى 11 فبراير

نسخة جديدة من أمم إفريقيا، تستضيفها أرض كوت ديفوار، بأحلام عربية لاستعادة اللقب الذي حققته السنغال بآخر نسخة. تشارك 5 منتخبات عربية في هذه النسخة.

3- بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" : ألمانيا

موعد البطولة: 14 يونيو إلى 14 يوليو

تترقب جماهير كرة القدم نسخة تاريخية من بطولة كأس أوروبا، على أرض ألمانيا، بمشاركة نخبة منتخبات القارة.

4- بطولة كوبا أميركا 2024: الولايات المتحدة

موعد البطولة: 20 يونيو إلى 14 يوليو

تتوسع بطولة كوبا أميركا لتشمل 16 منتخبا، لأول مرة، حيث سيكون الصراع التقليدي على اللقب بين الأرجنتين والبرازيل، على ملاعب الولايات المتحدة التي ستحتضن "بروفة" مونديال 2026.

5- دورة الألعاب الأولمبية : فرنسا

موعد الدورة: 26 يوليو إلى 11 أغسطس

تعود دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بجماهيرها العريضة، بعد نسخة غابت عنها أعداد الجماهير في طوكيو، بسبب جائحة كورونا. النسخة القادمة تعود لعاصمة النور بعد 100 عام بالضبط، عندما استضافتها عام 1924.