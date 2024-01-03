مياه الفيوم تعقد اجتماع لدراسة وتنفيذ خطة التغلب على فاقد مياه الشرب

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم اجتماع موسع بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة ضم جميع القطاعات والإدارات المعنية بالشركة لدراسة وتنفيذ خطة التغلب على فاقد مياه الشرب وبحث معوقات التنفيذ وسبل الإسراع في تنفيذ الخطة لتقليل فاقد مياه الشرب .

حضر الاجتماع ممثلين عن شركة تكنوميديا ( الشركة المسئولة عن تركيب عدادات DMZ ) والمهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه و محمود عبد الحميد رئيس القطاع التجاري والمهندس محمود عبد الدائم مدير عام الإدارة العامة للفاقد والمياه الغير محاسب عليها والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات وجميع مديرين عموم الإدارات المعنية بفاقد المياه .

وأكد النجار خلال الإجتماع على أهمية وضرورة الانتهاء من تنفيذ خطة إنشاء مناطق DMZ لمراقبة الفاقد الفيزيائي والتجاري بالإضافة للتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع واستبدال العدادات المعطلة وتكثيف حملات التفتيش لضبط وإزالة جميع التعديات على شبكات مياه الشرب.

موضحاً ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والاستمرار في تنفيذ خطط الاحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب وصيانة محابس المياه وسرعة إصلاح التسريبات والكسور والتأكيد على التنسيق بين جميع الإدارات ذات الصلة من أجل تنفيذ الخطة الموضوعة لتقليل فاقد المياه

مأمونية المياة

وفى وقت سابق تم انعقاد الإجتماع الدوري للجنة الإشراف العليا لسلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحي فى حضور رؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة و برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم .

وأعلن رئيس مجلس الادارة خلال كلمته الافتتاحية للإجتماع أنه تم اعتماد الإصدار الثانى لخطة سلامة ومأمونية نظام إمداد محطة مياه شرب قحافة الجديدة وأكد النجار على أهمية إعداد خطط سلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحي لجميع المحطات بمحافظة الفيوم . وانطلاقاً من دور سلامة ومأمونية المياه في كونها أداة استباقية لإدارة المخاطر بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة منظومة إنتاج مياه الشرب بالشكل الذي يضمن المأمونية والإستمرارية لإمداد المياه .

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