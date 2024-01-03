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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

بكلية أصول الدين بالقاهرة..

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحان التخلفات ويتابع اختبارات الترقية للوعاظ

الدكتور محمد الضويني
الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف

أجرى الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جولة تفقدية لكلية أصول الدين بالقاهرة.

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البحوث الإسلامية يعقد الاختبارات التحريرية للترقيات الأدبية لوعاظ الأزهر

تضمنت الجولة متابعة لجان اختبارات التخلفات بمختلف الفرق الدراسية بكلية اصول الدين، إضافة إلى متابعة لجان امتحانات الترقية للوعاظ والتي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية بمقر كلية أصول الدين، بجانب ذلك تابع رئيس الجامعة والوفد المرافق له أعمال التجديد التي تجري داخل كلية أصول الدين بالقاهرة.

جاهزية وانضباط الامتحانات داخل لجان التخلفات والوعاظ

وأشاد رئيس الجامعة بجاهزية وانضباط الامتحانات داخل لجان التخلفات ولجان الوعاظ.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود حسين، عميد الكلية، والدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور جميل إبراهيم، وكيل كلية أصول الدين لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عبد الغفار، مدير وحدة الجودة بالكلية، والدكتور محمد حسن سبتان، رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بالكلية.

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