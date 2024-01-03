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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

"صحة غزة": الاحتلال ارتكب 10 مجازر استُشهد فيها 128 فلسطينيًا خلال 24 ساعة

قطاع غزة
قطاع غزة

أكدت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي عشرة مجازر في القطاع راح ضحيتها 128 شهيدًا و261 جريحًا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. 

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت الوزارة - في تصريح صحفي اليوم - إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 22 ألفا و313 شهيدا و57 ألف جريح و296، منذ السابع من أكتوبر الماضي. 

بدوره أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء والمفقودين جراء الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 29 ألفا و313، بينهم 9 آلاف و600 من الأطفال.

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