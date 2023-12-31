ارتباط شيرين عبد الوهاب بطبيب شهير في شهور العدة يثير الجدل.. والفنانة تحسم الحقيقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عدة تفيد ارتباط المطربة شيرين عبد الوهاب، عاطفيًا للمرة الثانية من طبيب شهير، بعد مرور أيام قليلة على طلاقها من الفنان حسام حبيب، ما أثار صدمة الجمهور متسائلين عن حقيقة الأمر.

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل ارتباطها بعد الطلاق

خرجت شيرين عبد الوهاب عن صمتها لتحسم الجدل المثار حول حقيقة ارتباطها، نافية ما تردد على ألسنة البعض خلال الساعات الأخيرة، حيث إنها ما زالت خلال فترة شهور العدة، ولا يجوزأن تتزوج نهائيًا إلا بعد انتهائها.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

شيرين عبد الوهاب تخسر وزنها بعد الطلاق وتخطف الأنظار بجمالها

في الوقت نفسه، خطفت شيرين عبدالوهاب الأنظار في أول ظهور لها بعد الطلاق، وذلك أثناء تحضيراتها لـ حفل رأس السنة، الذي من المقرر إحياؤه في دبي، حيث بدت بقوام ممشوق بعد فقدانها للوزن، كما ظهرت بشعر أطول مما اعتاد الجمهور على رؤيتها به مؤخرًا.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج ET بالعربي على موقع "انستجرام" مقطع فيديو لشيرين عبد الوهاب وهي وهي تقف بجوار مصممة الأزياء زينة زكي، وتستعد للحفل، بينما كانت الأولى تتغزل فيها.

أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد الطلاق

وأشاد الجمهور بالحالة النفسية التي بدت عليها شيرين في أول ظهور لها بعد الطلاق، لافتين أنها بدأت تركز في حياتها الفنية من جديد وينتظرون منها عودة قوية كما اعتادوا عليها.

خبيرة تاروت تكشف مفاجأة عن مصير شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في 2024

وكان تريند شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب قد عاد إلى الساحة مجددًا خلال الساعات الماضية، بعد ما كشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف عن توقعاتها لمصير علاقتهما خلال عام 2024، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المُذاع عبر قناة قناة MBC مصر الفضائية.

شيرين عبد الوهاب

صرحت بسنت يوسف بأن هناك احتمالاً قوياً لعودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب ولكن سرًا، حيث قالت: "احتمال يرجعوا لبعض لكن لو حصل مش هيتقال وسيكون بدون إعلان"، مضيفة: "وإذا لم يحدث رجوع، ستحدث محاولات من أحد الأطراف للرجوع".

ولعلنا نتذكر توقعات الخبيرة بسنت يوسف للثنائي شيرين وحسام بنهاية العام الماضي 2022، بينما أشارت إلى تعرضهما لأزمات عدة ستؤثر سلبيًا على علاقتهما العاطفية، حيث قالت: "وضع علاقة شيرين وحسام خلال العام الجديد سيكون مستقرًا على ما هو عليه".

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وأضافت خبيرة التاروت: "حتى إذا حدث شيء فلن يتم الحديث أو الإعلان عنه، وسيبقى الوضع مستقرا في صمت"، فيما حذرت بعد كشف المزيد من أوراق التاروت من وجود جرح ينتظرهما حيث قالت: "مش المفروض أقول الكلام ده، لكن في حالة من الصمت هتحصل وجرح".

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكانت المطربة شيرين عبدالوهاب قد أعلنت عن طلاقها رسميًا من زوجها الفنان حسام حبيب، بعد زواج استمر أكثر من خمس سنوات، من دون الكشف عن الأسباب، وجاء ذلك بعد انتشار مزاعم حول نشوب العديد من الأزمات والخلافات الحادة بينهما في الآونة الأخيرة، وصلت إلى المحاكم.

شيرين عبد الوهاب

وخرجت شيرين عن صمتها، لتعلق على أنباء انفصالها عن حسام حبيب، مؤكدة أن الطلاق وقع بينهما بالفعل، وكل شيء قسمة ونصيب، فيما شوقت جمهورها لأغانيها وحفلاتها المقبلة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة mbc مصر.

وقالت شيرين: "أنا بخير الحمدلله وكل شيء قسمة ونصيب، الانفصال تم بهدوء وبرضاء الطرفين، طلاق حضاري ومن دون مشاكل، وأنا كويسة وهو كويس"، مضيفة: "انتظروا مفاجآت فنية وأغاني جديدة خلال الأيام المقبلة".