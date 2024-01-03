بديل صحي للبيتزا.. حضري فطيرة البطاطس بالجبنة اللذيذة

فطيرة البطاطس بالجبنة من الأكلات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها لأولادك كبديل صحي للبيتزا، فتحتوي على نسبة عاليه من الكولاجين والألياف التي يحتاجها جسمك.

فطيرة البطاطس

طريقة عمل فطيرة البطاطس بالجبن

المقادير

- البطاطس : 5 حبات (مسلوقة ومبشورة)

- البيض : 4 حبات

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- جبن موزاريلا : 200 جم (مبشور)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

ضعي البطاطس، والبيض، والملح، والفلفل الأسود، وبودرة الثوم في وعاء، ثم قلبي المكونات حتى تتجانس مع بعضها.

ادهني مقلاة واسعة غير لاصقة بالزيت، وضعيها على نار متوسطة حتى تسخن، ثم أضيفي مزيج البيض والبطاطس.

غطي المقلاة وخففي النار واتركيها لمدة 10 دقائق، ثم اقلبيها على الجهة الثانية، ثم وزعي الجبن على الوجه.

غطي المقلاة مرة أخرى، واتركيها على نار خفيفة لمدة 5 دقائق إضافية حتى يذوب الجبن، ثم ضعي الفطيرة في طبق التقديم وقدميها ساخنة.

فوائد تناول البطاطس

تدعم صحة القلب

تحتوى البطاطس على نسبة عاليه من الألياف والبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب 6، إلى جانب نقص الكوليسترول في الدم، مما تدعم صحة القلب.

الحماية من السرطان

تحتوي البطاطس على حمض الفوليك الذي يلعب دوراً في تخليق وإصلاح الحمض النووي، وبالتالي فهو يمنع العديد من أنواع الخلايا السرطانية من التكون بسبب الطفرات في الحمض النووي.

تنظيم عملية الهضم

يساعد محتوى الألياف في البطاطس على منع الإمساك وتعزيز انتظام الجهاز الهضمي.

فقدان الوزن والشعور بالشبع

تُعرف الألياف الغذائية الموجودة في البطاطس بأنها عوامل مهمة في إدارة الوزن وفقدانه، لأنها بمثابة عوامل تكاثر في الجهاز الهضمي، حيث تزيد من الشعور بالشبع وتقلل من الشهية، لذلك يشعر الشخص بالشبع لفترة أطول ويقل احتمال استهلاك المزيد من السعرات الحرارية.

تحسين البشرة

يعد الكولاجين الموجود في البطاطس هو نظام دعم البشرة، يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة للمساعدة في منع الأضرار التي تسببها الشمس والتلوث والدخان، يساعد فيتامين ج على تلطيف الكولاجين للتجاعيد وتحسين ملمس البشرة بشكل عام.