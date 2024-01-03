تشافي يعلن موعد ظهور فيتور روكي صفقة برشلونة الجديدة

يستعد المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونة، الدفع بالوافد الجديد البرازيلي فيتور روكي في مباريات الفريق القادمة.

وكان فريق برشلونة قد أتم تعاقده مع فيتور روكي قادمًا من أتلتيكو بارانينسي في انتقالات يناير، واختار روكي ارتداء القميص رقم 19 في تشكيلة تشافي هيرنانديز.

وقرر تشافي اشراك اللاعب فيتور روكي، البالغ من العمر 18 عامًا في تشكيلة المباراة التي ستواجه لاس بالماس، في عودة برشلونة إلى الدوري الأسباني مساء الخميس.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف ريال مدريد متصدر البطولة.

حديث فيتور روكي بعد إنضمامه لبرشلونة

علق اللاعب البرازيلي فيتور روكي على انضمامه للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، و ذلك بعد وصوله إلى إسبانيا تمهيداً لتوقيع عقده مع الكتالوني.

وقال روكي في تصريحات للموقع الرسمي لبرشلونة: " لقد حققت حلمي، شكرا جزيلا أنا سعيد بكل ما حدث في حياتي وهذا حلم تحول إلى حقيقة" .

وأضاف روكي : " أعتقد أنني أحاول التعلم من المجموعة بأكملها والاستمتاع ولدي الرغبة بأن أمتلك الكرة طوال الوقت وتسجيل الأهداف أيضا".

وأتم روكي: " الانضمام لبرشلونة كانا حلما لي منذ الصغر وليس أنا فقط ولكن العائلة بأكملها واليوم أنا هنا لأول مرة لتحقيق هذا الحلم وسأحاول مساعدة النادي بكل ما أملك لتحقيق الانتصارات".