أحمد أمين مع جورج قرداحي فى "حالة خاصة"

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "حالة خاصة"، ظهور النجم أحمد أمين ضيف شرف، حيث جسد شخصية المذيع في برنامج "رحلة المليون" والذى يشارك فيه نديم " طه الدسوقى".

وخلال الحلقة يذهل أحمد أمين من عبقرية وذكاء نديم في الرد السريع على الأسئلة ويطلب منه أن ينتظره حتى يقول الإجابات ولكن يكون نديم أسرع في الرد ويكسب المليون جنيه.

وظهر النجم أحمد أمين في الحلقة بشكل كوميدى متقمص شخصية الإعلامى " جورج قرداحى" وبرنامجه الشهير " من سيربح المليون".

أبطال حالة خاصة

مسلسل "حالة خاصة" مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.

غادة عادل أمام توتا للمرة الثانية فى السينما

وكانت شاركت النجمة غادة عادل مؤخرًا فى فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن ويجمعهما الفيلم للمرة الثانية في السينما والرابعة بوجه عام، حيث قدم الثنائى فيلم "الخطة العايمة" عام 2020 بمشاركة على ربيع وعمرو عبد الجليل، ثم تعاونا في مسرحيتين هما "في نص الليل" عام 2021 بمشاركة حسن الرداد وريم مصطفى، ومسرحية "فرصة سعيدة" هذا العام بمشاركة شريف سلامة.

قصة البطة الصفرا

تدور قصة الفيلم حول عصابة تتزعمها امرأة وفى إطار كوميدى تتوالى الأحداث لإيصال رسالة عدم الانحراف فى الطرق غير المشروعة التى حتمًا ستؤدى إلى نهاية غير سعيدة.



أبطال فيلم البطة الصفرا

يشار إلى أن فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبد الله، سامي مغاوري وعمرو رمزي، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومدير التصوير أحمد عبد القادر، ومهندسة الديكور مروة عامر، ومهندس صوت زياد عزت، واستايلست نيرة دهشورى.