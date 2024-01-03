مدبولي: ندرس آليات جديدة لدعم المواطنين لتخفيف آثار الأزمات عليهم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تدرس حالياً آليات جديدة لدعم المواطنين بهدف تخفيف آثار الأزمات العالمية عليهم، وضمان استقرار الاقتصاد المصري.

وأوضح وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أنه الدولة المصرية واجهت أزمات عالمية طاحنة لم يشهدها العالم من قبل وتأثرت بها كل دول العالم، وذلك بداية من فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى أزمة التضخم العالمية الكبيرة، موضحًا أن هذا التضخم تسبب في زيادة الأسعار وضغطت على الاقتصاد المصري.

وشدد على أن هذه الأزمات الاقتصادية ضغطت على الاقتصاد المصري، وأدت إلى اختلاف سعر الصرف ما بين الدولار والجنيه، حتى وصل السعر الرسمي للدولار إلى 31 جنيهًا.

وأضاف أن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتجاز، مشددًا على أنه كان هناك خطة للانتهاء من دعم الكهرباء بحلول عام 2024 ، والزيادات التي تتم عام بعد عام حتى 2025.

ونوه بأن الدولة المصرية تحملت عن المواطن الأعباء الكبيرة فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار وتم اتخاذ إجراءات استراتيجية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن دعم الكهرباء وصل لـ 90 مليار جنيه هذا العام فقط، مشددًا على أنه دعم الـ 342 مليار جنيه يشمل كافة القطاعات المتعلقة بالطاقة من كهرباء وخبز وأنبوبة بوتاجاز وسولار.

وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلى إنه فيما يتعلق برغيف الخبز فهناك 275 مليون رغيف يوميا يتم خبزهم من الفجر وحتى الصباح، مما يعنى 100 مليار رغيف في السنة، متابعًا: "تكلفة فاتورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة".