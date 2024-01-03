على خطي المطاعم.. طريقة تحضير سلطة الشيش طاووق بالخضار

الشيش طاووق من الأكلات اللذيذة التي يفضلها البعض عن الأكلات التقليدية للدجاج، فتتميز بحجمها الصغير وتصنع مع الخضار المشوي، للحصول على مذاق شهي ومميز، وخلال السطور التاليه نقدم لك طريقة تحضير سلطة الشيش طاووق بالخضار.

سلطة الشيش طاووق

طريقة عمل سلطة الشيش طاووق بالخضار

المقادير

- مكونات الشيش طاووق :

صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع مكعبات صغيرة الحجم)

طماطم : 1 حبة (مقطعة شرائح)

البصل : 1 حبة (مقطع شرائح رفيعة)

الفلفل الأحمر : 1 حبة (منزوع البذور ومقطع شرائح)

الفلفل الاحمر الحار : 1 حبة (منزوع البذور)

الثوم : فصّان (مهروس)

الماء : ربع كوب

معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

الماسترد : ملعقة كبيرة

ملح : ربع ملعقة صغيرة

- مكونات السلطة :

خس : 8 ورقات (صحيحة)

الطماطم الكرزية : 6 حبات (مقطعة شرائح)

الفجل : 2 حبة (أحمر/ مقطع شرائح)

خيار : 1 حبة (مقطع مكعبات صغيرة)

الفلفل الأحمر : 1 حبة (منزوع البذور ومقطع مكعبات صغيرة)

عصير الليمون : ربع كوب

زيتون أسود : ربع كوب (شرائح)

طريقة تحضير السلطة

طريقة عمل الشيش طاووق:

جففي صدور الدجاج جيداً بورق المطبخ ثم قطعيها إلى مكعبات صغيرة الحجم وضعيها في وعاء عميق.

ضعي جميع المكونات الأخرى في وعاء الكبة، واطحني على سرعة عالية حتى تصبح صلصة ناعمة.

وزعي الصلصة على قطع الدجاج وقلبي بالملعقة حتى تتبل جيداً، ثم غطي الوعاء بورق النايلون واتركيه في الثلاجة لمدة 60 دقيقة على الأقل.

سخني الشواية على نار متوسطة.

اغرزي قطع الدجاج في الأسياخ الخشبية ورصيها على الشواية ولفيها كل دقيقتين حتى تشوى جيداً من جميع الجهات.

طريقة عمل السلطة:

قومي بفرد أوراق الخس في وعاء السلطة حتى تغطي قاعه وجوانبه.

اغسلي الخضار وقطعيه، ثم ضعيه في وعاء، وإضيفي إليها عصير الليمون ثم اخلطي جيداُ بالملعقة.

غطي الوعاء بورق النايلون واتركيه في الثلاجة لمدة 15 دقيقة على الأقل.

قومي بوضع قطع الدجاج المشوية أعلى السلطة، وانثري عليها شرائح الزيتون، لتحصلي على سلطة لذيذة وصحية.