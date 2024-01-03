حلوى صحية للرجيم.. اصعني وصفة مهلبية الشوكولاتة الداكنة بالفراولة

مهلبية الشوكولاتة الداكنة بالفراولة من الحلويات الصحية المناسبة لك إذا كنت تبحث على حلوى لذيذة لا تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة وسريعة التحضير.

مهلبية الشوكولاتة

طريقة عمل مهلبية الشوكولاتة الداكنة بالفراولة

المقادير

- حليب : 5 اكواب (قليل الدسم)

- شوكولاتة : كوب (داكنة)

- دقيق الذرة : 5 ملاعق كبيرة

- نشاء : 5 ملاعق كبيرة

- سكر : 5 ملاعق كبيرة (أبيض خشن)

- فراولة : حسب الحاجة (للتزيين)

طريقة التحضير

اتركي كوب من الحليب السائل والبارد جانباً، وضعي الكمية المتبقية منه في قدر على النار واغلي الحليب على نار متوسطة الحرارة.

أضيفي السكر والشوكولاتة الداكنة إلى الحليب الساخن، وحركيه جيداً باستخدام الخفاقة الشبكية وذلك للحرص على ذوبان السكر وعدم تكتل الشوكولاتة في الحليب، واتركي المزيج حتى يغلي على النار لبضع دقائق.

ذوبي كمية النشا في كوب الحليب البارد وحركي المزيج جيداً باستخدام الخفاقة أو شوكة.

اسكبي كوب الحليب البارد والنشا في قدر الحليب والشوكولاتة مع الحرص على التحريك المستمر حتى لا يتكتل المزيج.

بعد أن يغلي المزيج جيداً ويصل إلى الكثافة والقوام المطلوب، ارفعي القدر عن النار، واسكبي المهلبية في أكواب التقديم، وأدخلي أكواب المهلبية للثلاجة لتبرد، وزيني الأكواب بالفراولة عند التقديم.

فوائد الشوكولاتة الداكنة

تقليل الالتهاب

يعد تناول الشوكولاتة الداكنة طريقة طبيعية لتقليل الالتهاب في جسمك، ذلك لأن مضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة، خاصةً مركبات الفلافونويد والبوليفينول، لها خصائص مضادة للالتهابات.

تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

تعد المركبات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة شديدة الحماية من أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة، وعلى المدى الطويل، من المفترض أن يتسبب ذلك في انخفاض نسبة الكوليسترول في الشرايين، مما يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين صحة الدماغ

أوضح خبراء الصحة أن مركبات الفلافونويد يمكن أن تساعد في زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، والذي سيحصل على المزيد من الأكسجين إلى عقلك وتنقل السموم من الدماغ بسرعة أكبر، مما يحمى المخ من الإصابة بحالات التنكس العصبي ، مثل: مرض الزهايمر، ومرض باركنسون.

وذكرت دراسة أجريت عام 2018 أن مركبات الفلافونويد يمكنها عبور الحاجز الدموي الدماغي ولها تأثير إيجابي على نشاط الدماغ الكهربائي، مما يحسن الانتباه والذاكرة.

مصدر قوي لمضادات الأكسدة

الشوكولاتة الداكنة مليئة بالمركبات العضوية النشطة بيولوجيا وتعمل كمضادات للأكسدة، وتشمل هذه البوليفينول والفلافانول ومضادات الاكسدة وغيرها.