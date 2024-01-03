طريقة تحضير جمبري مشوي بالثوم والأعشاب للدايت

يحتل الـ جمبري مكانة هامة وسط الأسماك البحرية لمذاقه الذكي وفوائده المتعدده وسهولة تحضيره بأكثر من طريقة ليزين سفرتك وسط باقي الأصناف الاخرى، لذا نقدم لك طريقة تحضيره بالأعشاب والثوم للدايت.

جمبري بالأعشاب

طريقة عمل جمبري مشوي بالأعشاب والثوم

المقادير

- جمبري : 500 جراماً (متوسط الحجم مقشر ومنظف)

- زيت الزيتون : كوب

- بقدونس : ربع كوب (مفروم)

- عصير الليمون : 1 حبة

- صلصة حارة : 2 ملعقة كبيرة

- الثوم : 4 فصوص (مهروس)

- صلصة طماطم : ملعقة كبيرة

- أوريغانو : 2 ملعقة صغيرة (مجفف)

- إكليل الجبل : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

في وعاء عميق، اخلطي زيت الزيتون، والبقدونس، وعصير الليمون، والصلصة الحارة، والثوم، وصلصة الطماطم، والأوريغانو، وإكليل الجبل، والملح، والفلفل الأسود، حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

احتفظي بكمية من الصلصة جانباً للتقديم.

أضيفي الروبيان إلى الصلصة، وقلبي حتى يتغطى كاملاً، ثم غطّي الوعاء وضعيه في الثلاجة لحوالي 3 ساعات.

سخني شواية الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

اشبكي قطع الروبيان في أعواد خشبية، واشويها لمدة 10 دقائق في الفرن مع التقليب من وقت إلى آخر، حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون، ثم قدميه ساخناً إلى جانب كمية الصلصة المتبقية.

فوائد تناول الجمبري

فوائد الجمبري للمخ

لعل من أهم فوائد الجمبري الوقاية من الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية كألزهايمر والخرف، وذلك من خلال تحسين الوظيفة الإدراكية وأداء الذاكرة، وحماية الأعصاب، والوقاية من تلف خلايا المخ.

يرجع ذلك التأثير للجمبري في احتوائه على الكولين، والأستازانتين المضادة للالتهاب، وكذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية. ومن فوائد الروبيان المجفف احتواءه على التريبتوفان الذي يحفز إفراز هرمون السيروتونين (هرمون السعادة).

تعزيز صحة القلب

يرجع ذلك لاحتوائه على السيلينيوم ومادة الأستازانتين التي تقوي الشرايين، وتساهم في زيادة مستوى الكوليسترول الجيد وهو عامل مهم لصحة القلب.

علاوة على ذلك فإن المستويات العالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الجمبري تساعد في تقليل الكوليسترول الضار؛ مما يقلل من فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

أما عن الجمبري والكوليسترول فبالرغم من أن الجمبري يحتوي على الكوليسترول إلا أنه خال تقريباً من الدهون المشبعة، وقد ثبت حديثاً أن الدهون المشبعة في الطعام هي التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وليس الكوليسترول الغذائي.

فوائد الجمبري للعظام

يعد أحد فوائد الجمبري حفاظه على صحة العظام والوقاية من الإصابة بأمراضها كهشاشة العظام وغيرها، حيث أن الجمبري يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم، والفسفور، والمغنيسيوم التي تساهم جميعها في تعزيز صحة العظام، وزيادة كثافتها، وتقويتها.