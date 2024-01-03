عاجل.. القسام تستدرج قوة إسرائيلية لكمين وتقضي عليهم وتستولى على أسلحتهم

قال الناطق العسكري لقوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إنه تم استدراج قوّة راجلة خلال كمين محكم لقوات الاحتلال في أطراف مخيم الشاطئ بغزة.

وأضاف في بيان له، أنه تم تفجير عبوة أرضية بالقوات الراجلة وتم الاشتباك مع من تبقى من الوحدة من مسافة قريبة، وبالأسلحة المناسبة.

وأوضح الناطق العسكري، أنه تم إسقاط طائرة استطلاع تتبع للوحدة الخاصة الإسرائيلية، في الأطراف الشمالية لمخيم الشاطئ.

عرضت القسام مشاهد لطائرة استطلاع إسرائيلية أسقطتها، إضافة لملابس وعتاد جنود إسرائيليين بعد وقوعهم بين قتيل وجريح خلال كمين محكم قرب مخيم الشاطئ بغزة.