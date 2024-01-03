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الناطق العسكري لقوات الشهيد عمر القاسم يكشف حصيلة عمليات المقاومة اليوم عاجل.. عملية قسامية قدسية مشتركة تستهدف 60 تجمعًا إسرائيليًا في خانيونس
الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. القسام تستدرج قوة إسرائيلية لكمين وتقضي عليهم وتستولى على أسلحتهم

أسلحة جنود إسرائيليين
أسلحة جنود إسرائيليين استولت عليهم القسام

قال الناطق العسكري لقوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إنه تم استدراج قوّة راجلة خلال كمين محكم لقوات الاحتلال في أطراف مخيم الشاطئ بغزة.

وأضاف في بيان له، أنه تم تفجير عبوة أرضية بالقوات الراجلة وتم الاشتباك مع من تبقى من الوحدة من مسافة قريبة، وبالأسلحة المناسبة.

وأوضح الناطق العسكري، أنه تم إسقاط طائرة استطلاع تتبع للوحدة الخاصة الإسرائيلية، في الأطراف الشمالية لمخيم الشاطئ.

عرضت القسام مشاهد لطائرة استطلاع إسرائيلية أسقطتها، إضافة لملابس وعتاد جنود إسرائيليين بعد وقوعهم بين قتيل وجريح خلال كمين محكم قرب مخيم الشاطئ بغزة.

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