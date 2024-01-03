الدقهلية تناقش اعمال التطوير بمشروع الممشي السياحي الجديد علي نيل المنصوره

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء اجتماعاً لبحث ومناقشة اعمال التطوير الجارية بمشروع الممشي السياحي الجديد علي النيل بالمنصوره بإجمالي طول 1,250 متر وبعرض يصل الي 14 متر ، ويضم طريق بعرض 6 متر ليكون ممشي للدرجات والعاب الأطفال بالإضافة إلي كورنيش علي النيل للسير علي الأقدام ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية ، لخلق متنفس ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصوره بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة .

جاء ذلك بحضور المحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ، و ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ، ومحمد جلال مدير عام إدارة أملاك الدوله بالمحافظه ، والمهندس مصطفي كمال وكيل مدير هيئة المساحه بالدقهليه ، والدكتورة أميرة يوسف مدير شبكات معلومات المرافق بالمحافظة ، والمهندسه فريده عبدالله مدير الإدارة العامه للشئون الهندسية بالمحافظه ، والمهندسه مها صبري مدير الإدارة العامه للتخطيط العمراني ، وعمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصوره .

ووجه " المحافظ " خالص شكره وتقديره للفريق كامل الوزير وزير النقل علي دعمه الكامل للمحافظة لتنفيذ هذا الممشي السياحي الجديد علي النيل ليكون متنفس ترفيهي لأبناء الدقهلية والذي يقوم بتنفيذه شركة النيل لإنشاء الطرق احدي شركات وزارة النقل ، ووجه أيضاً الشكر والتقدير لوزيرة التخطيط ووزير الري علي دعمهم الكامل لتنفيذ هذا المشروع .

وكلف " المحافظ " مدير عام املاك الدوله بالمحافظه بالتنسيق مع هيئة المساحه والشهر العقاري والشئون القانونية بالمحافظة وحي شرق المنصوره وكافة الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من حصر وفحص أراضي أملاك الدوله الفضاء المطله علي الممشي السياحي لاستغلالها في مشروعات استثمارية وترفيهية تخدم المواطنين رواد الممشي متمثلة في خدمات الاطعمه والمشروبات ودورات مياه ، بالإضافة إلي تعظيم موارد المحافظة واستغلال هذه الموارد في مشروعات قوميه تخدم المواطنين .

وأشار " مختار " إلي أن الهدف من مشروع امتداد الممشي السياحي الجديد هو خلق متنفس ترفيهي لأبناء محافظة الدقهليه وروادها وتوفير فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات خدمية من محلات ومشروبات وأطعمة.