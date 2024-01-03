المحامون الموريتانيون يتظاهرون في نواكشوط دعما لفلسطين

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، رصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط في نواكشوط مسيرة داعمة للمقاومة الفلسطينية ومنددة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس، انطلقت من قصر العدل وسط نواكشوط وسارع خلالها المحامون على شارع جمال عبد الناصر باتجاه ممثلية الأمم المتحدة.

وسلم المحامون الموريتانيون للمثلية الأممية رسالة للتنديد بهذا العدوان، ودعوة لحكومات العالم للقيام بواجبها في وقف العدوان.

وأمام المبنى الأممي في نواكشوط ندد المحامون الموريتانيون بفشل مجلس الأمن الدولي في القيام بواجبه، وبخرق الاحتلال الإسرائيلي للقرارات الأممية المتعددة.

وقال نقيب المحامين الموريتانيين بونا الحسن إن المحامين خرجوا اليوم ضمن وقفات متزامنة ينظمها اتحاد المحامين العرب نصرة للشعب الفلسطيني، وتضامنا مع شعب غزة الذي يباد دون رحمة، عبر صب حمم النار عليه من آلة القتل والعدوان الصهيونية.

وتعيش موريتانيا بموالاتها ومعارضتها نشاطات داعمة للشعب الفلسطيني تتنوع بين وقفات أمام سفارات الدول الداعمة للإبادة وأمسيات شعرية منددة بما يتعرض له الفلسطينيون من تنكيل وبطش بالآلة العسكرية الإسرائيلية.