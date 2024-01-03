البليهي يمازح تركي آل الشيخ بشأن تقنية جديدة في موسم الرياض

واصل علي البليهي مدافع فريق الهلال السعودي إثارته للجدل ، بعدما رد على تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ، بشأن استحداث تقنية جديدة من الممكن استخدامها في منافسات موسم الرياض.





وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه على منصة "إكس": "كاميرا الجسم مع الصوت بنحاول نستخدمها في كأس موسم الرياض.. متردد احطها للبليهي

ليأتي رد علي البليهي على تغريدة تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس" : “أنا جاهز يا طويل العمر”.



وتشهد منافسات النسخة الحالية من كأس موسم الرياض 2023، مشاركة أندية الهلال والنصر السعوديين، وإنتر ميامي الأمريكي.

وتأتي انطلاقة مباريات البطولة في 29 يناير الجاري.

تعديل عدد اللاعبين في الدوري السعودي ..

على صعيد آخر ، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول بأندية دوري روشن السعودي للمحترفين إلى 25 لاعبًا مع مراعاة أحقية كل نادٍ بتسجيل عدد 10 لاعبين غير سعوديين، بمشاركة 8 في كل مباراة.

وسيتم تفعيل تعديل عدد اللاعبين المسجلين فى قوائم الفريق الأول بأندية الدوري السعودي للمحترفين بداية من الموسم المقبل 2024-25، ورفع عدد اللاعبين الأجانب إلى 10 بدلا من 8.