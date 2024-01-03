اجتماع تنسيقي لمناقشة الإجراءات اللازمة لترفيق محطات مشروع القطار الكهربائي ببني سويف

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام، اجتماعاً تنسيقياً ،بشأن توفير كافة البيانات والمعلومات والخرائط الخاصة بشبكات المرافق الحالية والمستقبلية، لدراسة وتنفيذ الإجراءات اللازمة لترفيق محطات مشروع القطار الكهربائي السريع بنطاق المحافظة والذي تنفذه الهيئة القومة للأنفاق ضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية في قطاع السكك الحديدية وفي إطار رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وذلك بحضور المهندس أسامة زكي مفوض الهيئة القومية للأنفاق ممثلًا عن وزارة النقل محمد بكري رئيس مدينة الفشن نشأت معبد رئيس مركز سمسطا أحمد إبراهيم مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني سلمى فتحي مدير مكتب الاستثمار ومسؤولو شركات المرافق مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز ، الاتصالات، وممثلين عن :الطرق والنقل والكباري و المساحة وجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل

في بداية الاجتماع أكد السكرتير العام توجيهات المحافظ محمد هاني غنيم بتضافر جهود الجهات المعنية لتقديم الدعم اللوجستي اللازم لتنفيذ المشروع القومي للخط الثاني للقطار الكهربائي السريع خط أكتوبر/أبوسمبل والذي يمر بالصحراوي الغربي، نظرًا لأهمية المشروع في تحفيز النمو الاقتصادي بصعيد مصروتحويلها لمركز إقليمي فائق التطور لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة، وتحقيق تنمية زراعية وعمرانية، وخلق وادى جديد يمر بداخله محور مرورى متميز مكون من خط القطار السريع وطريق الصعيد الصحراوي الغربى الجارى تطويره، فضلًا عن ربط المناطق الصناعية والزراعية الحديثة (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير(، وربط المناطق السياحية على طول الخط.

تم استعراض مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع،والذي يبدأ من حدائق أكتوبر حتى أبو سمبل أسوان، مرورًا بمحافظات الصعد، بطول 1100كم ليشمل 36محطة،باستخدام قطارات حديثة تتنوع بين قطارات سريعة بسرعة تصل إلى 250كم/ساعة، وقطارات إقليمية تصل إلى 160كم/ساعة، وجرارات بضائع تصل سرعتها إلى 120كم/ساعة، كما تم عرض موقف شركات المرافق والبيانات والخرائط المطلوبة لإمداد محطات القطار بالمرافق اللازمة من مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز واتصالات.

حيث وجه السكرتير العام الجهات التنفيذية وفروع شركات المرافق المختلفة بالمحافظة بسرعة إزالة أي تعارضات ان وُجد وتحديد المسارات المثلى لتغذية محطات القطار بالخدمات والمرافق اللازمة، مكلفاً فرع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بموافاة هيئة الطرق بكافة مطالبها وملاحظاتها التي سبق مخاطبتها بها خلال الأسبوع الجاري، لسرعة الانتهاء من التجهيزات المطلوبة لترفيق المحطات.